“П’яна” комета: астрономи розкрили несподіваний склад міжзоряного об’єкта 3I/ATLAS

Комета 3I/ATLAS містить багато алкоголю / © solar-system

Знаменита міжзоряна комета 3I/ATLAS, яка зараз повертається у глибокий космос, продовжує дивувати астрономів своїм складом. Дослідники виявили, що цей космічний гість містить несподівану комбінацію молекул, зокрема величезну кількість спирту та ціаніду.

Про це пише Popular Science.

Унікальний слід з іншої сонячної системи

З моменту відкриття комети у липні 2025 року науковці місяцями аналізували її поведінку, адже 3I/ATLAS є лише третім відомим міжзоряним об’єктом, що пролетів через нашу частину галактики. Це означає, що крижана брила несе в собі безцінну інформацію про інші зоряні регіони.

«Спостереження за 3I/ATLAS схоже на зняття відбитків пальців з іншої сонячної системи», — пояснює астроном Американського університету Натан Рот.

Вивчивши дані, зібрані наприкінці 2025 року за допомогою радіотелескопів ALMA в Чилі, команда з’ясувала, що комета переповнена метанолом та ціаністим воднем (HCN). І якщо азотовмісний HCN часто зустрічається в подібних об’єктах, то настільки високий вміст метанолу став для астрономів сюрпризом.

Під час спостережень співвідношення метанолу до ціаністого водню становило від 70 до 120, що робить 3I/ATLAS однією з найбагатших на метанол комет в історії науки.

Нетипове середовище формування

Отримані дані свідчать про те, що ця космічна мандрівниця сформувалася в середовищі, яке дуже відрізняється від стандартних моделей Сонячної системи.

Перш ніж наблизитися до Сонця, ореол пилу та уламків навколо 3I/ATLAS, який називають комою, складався переважно з вуглекислого газу. Однак під впливом сонячного тепла об’єкт почав вивільняти великі об’єми метанолу та HCN.

Астрономи встановили, що ціаністий водень виходить здебільшого з ядра, тоді як спирт розсіюється як з ядра, так і з частинок льоду в самій комі. Хоча точне місце народження 3I/ATLAS, ймовірно, назавжди залишиться загадкою, кожна нова деталь поступово заповнює прогалини в наших знаннях про глибокий космос.

Нагадаємо, міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS зазнав дивних змін у Сонячній системі. Учені змогли відстежити форму та випромінювання льоду, з якого складається комета.