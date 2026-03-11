- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 8
- Час на прочитання
- 1 хв
Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 11 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.
БпЛА — Синельниківський район (Дніпропетровщина) у напрямку Павлограду.
Групи ворожих ударних БпЛА з Херсонщини через Чорне море у напрямку Одеси.
Моніторингові канали повідомляють про низку поодиноких БпЛА в інших регіонах України.
Раніше повідомлялося, що РФ вже масштабувала іранські технології безпілотників і налагодила власне виробництво дронів-камікадзе, тому події в Ірані майже не вплинуть на можливості РФ атакувати Україну.
Ми раніше інформували, що Росія може активніше застосовувати модернізовані дрони «шахед» із реактивними двигунами.