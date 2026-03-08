Росія розганяє «Герані»: нові дрони можуть летіти понад 500 км/год — чим це загрожує Україні

Безпілотник "Герань" / © Фото з відкритих джерел

Росія може почати активніше використовувати швидкі реактивні версії ударних безпілотників «Герань», щоб підвищити ефективність атак по Україні. Йдеться про модернізовані дрони, створені на базі іранських Shahed, які отримали значно більшу швидкість і можуть ускладнити їх перехоплення.

Про це повідомляє “УНІАН” з посиланням на Forbes.

Безпілотники «Герань» Росія активно застосовує у своїх атаках ще з 2022 року. За цей час їх неодноразово модернізували. Зокрема, дрони отримали системи захисту супутникової навігації, обмежене дистанційне керування на фінальному етапі атаки, камери та елементи штучного інтелекту для коригування польоту.

Втім ефективність цих безпілотників знизилася після того, як Україна почала активно використовувати дрони-перехоплювачі. Такі системи можуть розвивати швидкість до 300 км/год і застосовують алгоритми штучного інтелекту для захоплення та знищення цілі. За оцінками експертів, рівень перехоплення таких дронів перевищує 60%.

За словами радника Міністерства оборони України Сергія Бескрестнова («Флеша»), росіяни мають кілька варіантів модернізації своїх безпілотників, однак найбільш імовірним є саме збільшення швидкості.

«Росія може додати маневри ухилення, польоти на дуже малих висотах або збільшити швидкість. З огляду на конструкцію “Герані”, саме підвищення швидкості виглядає найбільш доцільним варіантом», — пояснив він.

Однією з таких модернізацій став реактивний безпілотник «Герань-3», який почали застосовувати у 2025 році. За даними української розвідки, він оснащений китайським турбореактивним двигуном Telefly і може розвивати швидкість понад 500 км/год.

Крім того, на початку 2026 року зафіксували ще більший дрон — «Герань-5». Його розмах крил становить близько 5,5 метра, він здатний нести до 90 кг вибухівки та долати приблизно 1000 км на швидкості близько 600 км/год.

Однак реактивні двигуни роблять такі безпілотники складнішими та дорожчими у виробництві, що може обмежити їх масове використання.

У відповідь Україна планує розробляти швидші дрони-перехоплювачі. Міністерство оборони вже закликало виробників зосередитися на створенні систем із потужнішими двигунами та вдосконаленими алгоритмами автономного відстеження цілей.

Крім того, українські сили намагаються зменшити виробництво цих дронів, завдаючи ударів по заводах, складах і логістичних об’єктах, пов’язаних зі складанням «Гераней» у Росії.

Аналітики зазначають, що війна безпілотників між Україною та Росією перетворилася на постійне технологічне змагання, у якому кожна нова розробка однієї сторони з часом отримує відповідь у вигляді нових контрзаходів.

Нагадаємо, що російські війська у ніч проти 7 березня завдали масованої комбінованої атаки по Україні. Наразі відомо, що внаслідок ворожого обстрілу є поранені та загиблі, серед них діти.

Масштабні руйнування свідчать про використання ворогом зброї великої руйнівної сили. За попередніми оцінками, Росія застосувала спрощену, але значно потужнішу модифікацію крилатої ракети Х-101 — так зване «Изделие-30».

Також повідомлялось, що за останні сім днів ворог здійснив безпрецедентну кількість атак, цілячись у житлові будинки та енергосистему. Зеленський назвав приголомшливу кількість ворожих атак за тиждень.