Смертельный улов: рыбаки попадают в больницы из-за боеприпасов с химическим оружием

Химическое оружие / © pixabay.com

Рыболовные команды у побережья США продолжают случайно извлекать из океана старые боеприпасы с химическими веществами. Речь идет об оружии времен Первой и Второй мировых войн, которое десятилетиями назад утилизировали, просто сбросив в Атлантический океан.

Об этом сообщило издание ARS Technica.

По данным специалистов здравоохранения штата Нью-Джерси и Центров контроля и профилактики заболеваний США (CDC), с 2016 по 2023 год у побережья штата произошло по меньшей мере три случая, когда рыболовные экипажи случайно подняли опасные химические боеприпасы. Об этом сообщается в Еженедельном отчете о заболеваемости и смертности (MMWR).

Во время этих инцидентов по меньшей мере шестеро рыбаков получили поражение ипритом — боевым отравляющим веществом, которое вызывает волдыри и химические ожоги кожи и слизистых оболочек. Один из пострадавших попал в отделение неотложной помощи с респираторной недостаточностью и ожогами второй степени. Другого госпитализировали в специализированный ожоговый центр, где ему понадобились пересадка кожи и дальнейшая реабилитация.

Проблема связана с тем, что до 1970 года США утилизировали около 17 тысяч тонн неиспользованного химического оружия, сбросив его в воды Атлантики. Из-за океанских течений, штормов и хозяйственной деятельности на шельфе точное расположение многих таких отходов сейчас неизвестно.

В одном из случаев 2016 года возле Атлантик-Сити рыболовный экипаж во время вылова моллюсков поднял боеприпас на борт конвейерной лентой. Один из членов команды выбросил его обратно в море, но получил сильные ожоги руки, которые потребовали пересадки кожи. Кроме вреда здоровью, инцидент привел к уничтожению значительной партии морепродуктов: пришлось отозвать 192 ящика супа из моллюсков и утилизировать еще 704 ящика сырья.

Еще один случай произошел в 2017 году у побережья Лонг-Бич, когда рыболовные снасти вытащили ящик с двадцатью канистрами, содержащими серный иприт. Тогда трое членов экипажа получили поражения, а более 5300 бушелей выловленных моллюсков пришлось продезинфицировать и уничтожить.

Самый новый инцидент зафиксировали в 2023 году вблизи Кейп-Мей. Один из рыбаков, который выбросил найденный боеприпас обратно в воду, попал в больницу с ожогами и проблемами с дыханием.

Специалисты отмечают, что такие отходы до сих пор представляют опасность для работников рыболовной отрасли и пищевой безопасности. При этом законодательство США не обязывает изымать подобные боеприпасы, поскольку они считаются заброшенными и частично деградированными.

Эксперты советуют рыбакам знать районы возможных сбросов, использовать средства индивидуальной защиты, немедленно сообщать о подобных находках и обращаться за медицинской помощью. В случае таких инцидентов нужна координация между Береговой охраной США, Управлением по контролю за продуктами и лекарствами, местными властями и рыболовными компаниями.

