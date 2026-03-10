США в прошлом году отклонили план Украины по уничтожению Shahed: эта ошибка стоила жизней и миллионов

Иранский дрон Shahed / © Getty Images

Украина представила США уникальные технологии уничтожения иранских дронов еще в прошлом году, но администрация президента Дональда Трампа отклонила предложение. Сегодня американские чиновники называют это одним из крупнейших тактических просчетов, который привел к гибели военных.

Об этом сообщает Axios.

Предложение Украины для США технологий для сбивания дронов — что известно

Около семи месяцев назад украинские чиновники пытались предложить Соединенным Штатам проверенные на поле боя технологии для уничтожения иранских ударных беспилотников. Для этого они подготовили презентацию PowerPoint, которую эксклюзивно получило издание Axios. В ней объяснялось, как эти решения могут помочь защитить американские войска и их союзников в случае конфликта на Ближнем Востоке.

Тогда администрация Трампа не поддержала эту инициативу, однако на прошлой неделе изменила свою позицию после того, как Иран совершил более масштабные атаки дронами, чем ожидалось.

Отказ США стал просчетом администрации Трампа

Два американских чиновника сказали изданию, что отказ от украинского предложения стал одним из крупнейших тактических просчетов администрации с начала бомбардировки Ирана 28 февраля. Дешевые иранские беспилотники Shahed уже связывают с гибелью семи американских военных. К тому же перехват этих дронов стоил США и их союзникам в регионе миллионы долларов.

«Если и была какая-то тактическая ошибка или просчет, который мы сделали перед этой войной с Ираном, то это именно он», — признал один из американских чиновников.

Украина сейчас считается страной с самым большим опытом в мире в противодействии дронам Shahed. Украинские инженеры создали несколько систем для борьбы с такими аппаратами — в частности дешевые дроны-перехватчики, а также различные сенсоры и элементы противовоздушной обороны.

Что именно предложил Зеленский Трампу на закрытой встрече?

Во время закрытой встречи в Белом доме 18 августа президент Украины Владимир Зеленский предложил Трампу использовать эти дроны-перехватчики как способ усилить сотрудничество между странами. По словам одного из чиновников, это также было жестом благодарности за поддержку США в противостоянии российской агрессии.

Украинская делегация показала американским чиновникам презентацию, где на карте Ближнего Востока было приведено предупреждение: «Иран совершенствует конструкцию своих ударных дронов Shahed одноразового применения».

В презентации также предлагалось создать «центры борьбы с дронами» в Турции, Иордании и странах Персидского залива — там, где расположены американские военные базы — для противодействия угрозам со стороны Ирана и его союзников.

«Мы хотели построить „дроновые стены“ и все необходимые элементы — радары и другие системы», — сказал один украинский чиновник.

США не поддержали идею Зеленского относительно дронов

«На той встрече в августе Трамп поручил своей команде проработать эту идею, но они ничего не сделали», — заявил украинский чиновник.

Американский чиновник, который видел презентацию, подтвердил, что команда Зеленского действительно представила ее администрации. По его словам, некоторые представители администрации Трампа считали Зеленского слишком активным представителем государства-партнера, у которого якобы нет достаточного политического влияния.

«Мы подумали, что это просто Зеленский в своем стиле. Кто-то решил не покупать эту идею», — сказал чиновник.

В четверг, 5 марта, США официально обратились к президенту Украины с просьбой помочь в борьбе с беспилотниками, сообщила The New York Times.

Результаты борьбы с дронами на Ближнем Востоке

Американские чиновники заявляют, что удалось сбить большинство иранских ракет и беспилотников. По состоянию на сейчас гибель семи военных значительно ниже первоначальных прогнозов, которые предусматривали около 40 жертв в начале конфликта.

США 6 марта объявили о планах развернуть собственную систему борьбы с дронами Shahed под названием Merops — после того, как союзники в регионе пожаловались на атаки.

Один американский чиновник заявил, что реакция на иранские беспилотники пока была «разочаровывающей».

Другой чиновник признал, что украинские дроны могли бы быть полезными, если бы их применили раньше, но добавил, что «наша работа на театре боевых действий была чрезвычайной».

Интерес Пентагона к новым технологиям

Потребность в современных решениях особенно интересует министра армии США Дэна Дрисколла, которого в Пентагоне называют «человеком дронов».

В прошлом году министр обороны США Пит Хэгсет ввел изменения, направленные на то, чтобы Штаты опережали Китай и Россию в сфере беспилотной авиации. Ранее администрация предыдущего президента США Джо Байдена также запускала программы противодействия дронам под названием Replicator.

Спрос на такие технологии настолько высок, что сыновья Трампа 9 марта объявили о новом бизнес-проекте по поставке Пентагону украинских беспилотных технологий.

По оценкам, один иранский дрон Shahed стоит от 20 до 50 тыс. долл. в зависимости от модели. Украинские перехватчики еще дешевле.

Проблема использования дорогих ракет стоимостью в миллионы долларов для уничтожения столь дешевых целей стала особенно очевидной во время боев США против хуситов в Йемене и остается актуальной до сих пор. Среди других методов борьбы — использование вертолетов. В частности, в Сети появлялись видео, на которых AH-64 Apache уничтожают иранские беспилотники. Великобритания также пообещала передать вертолеты Wildcat с противодронными ракетами Martlet.

Зная о подходе Трампа в стиле «Искусство сделки», украинская сторона подала свою инициативу как взаимовыгодное партнерство и предложила создание рабочих мест в США. В обмен на доступ к украинскому производству дронов и технологий противодействия им Киев предлагал закупать американское вооружение.

«Наша проблема была в деньгах. Наши ресурсы позволяли производить лишь 50% от потенциальных возможностей. Поэтому мы хотели, чтобы США инвестировали остальные 50% и получили долю в производстве», — пояснил украинский чиновник.

По оценкам Украины, она могла бы помочь создать до 20 млн таких систем, чтобы «раскрыть доминирование американских дронов», отмечалось в презентации.

Через несколько месяцев, в ноябре, один американский чиновник сказал Axios, что военные «хотели поехать в Украину и перенять технологии и тактику украинской армии, чтобы мы могли инновационно развиваться и учиться».

«Украинцы находятся в ситуации жизни и смерти, в 100% экзистенциальном кризисе», — заявлял чиновник.

Просьба США о помощи Украины в борьбе с Shahed

Напомним, 5 марта Зеленский сообщил, что Украина получила запрос от США о помощи в защите от дронов Shahed на Ближнем Востоке. Президент Украины поручил предоставить необходимые средства и направить специалистов для обеспечения безопасности, отметив взаимную поддержку с партнерами.

8 марта Зеленский проинформировал, что Украина будет обучать страны Персидского залива сбивать дроны. Первая группа экспертов и военных отправилась туда 9 марта. Групп будет несколько. Партнеры проявляют значительный интерес и к закупке украинских дронов-перехватчиков. Президент подтвердил готовность Киева продавать излишки такой техники как минимум трем странам.

Накануне стало известно, что сыновья Трампа, Эрик и Дональд-младший, поддержали флоридский стартап Powerus, который разрабатывает дроны для Пентагона на фоне ограничений в отношении китайских беспилотников. Компания планирует выйти на Nasdaq через слияние с Aureus Greenway Holdings (тикер PUSA) и привлечь 9 млн долл. Powerus, возглавляемый ветеранами спецназа, намерен интегрировать передовые украинские технологии, расширить собственное производство в США и поставлять военным автономные системы, адаптированные к опыту современных боевых действий.