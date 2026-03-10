Дипломат объяснил, что может стать существенным козырем Украины во время переговоров с США

Дрон-перехватчик Sting / © dev.ua

Реклама

Дешевые дроны-перехватчики становятся важным козырем Украины в дипломатических переговорах с Соединенными Штатами и другими партнерами.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо заявил дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Беларусь в 2010-2011 годах Роман Бессмертный.

По его словам, развитие подобных технологий может усилить позиции президента Украины в международном диалоге.

Реклама

«Помним, как Трамп постоянно говорил о том, что у Зеленского не хватает карт, козырей и так далее. Но тема запроса на безопасность, а дроны-перехватчики как раз отвечают на нужду в безопасности, дает Зеленскому козыре, в частности, в общении с Дональдом Трампом. И здесь очень важно верно эти козыри разыграть», — отметил Бессмертный.

Он отметил, что дорогостоящие ракетные системы перехвата не всегда эффективны против дешевых беспилотников.

«На самом деле это очень серьезный козырь, потому что дорогие ракетные перехватчики вряд ли могут решить проблему: „шахеды“ очень дешевы, их много, и Иран все больше их использует. Поэтому аргумент с дешевыми перехватчиками это очень серьезный козырь, прежде всего в диалоге с США», — объяснил дипломат.

Бессмертный также сообщил, что первыми в Киев для ознакомления с такими технологиями прибыли представители Пентагона. Впоследствии интерес к ним проявили делегации из стран Ближнего Востока — Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта и Омана.

Реклама

По словам дипломата, вторым важным аргументом является возможность локального производства таких дронов в разных странах.

«Нет смысла импортировать их из Украины или, тем более, из Европы, где сейчас ведется производство. Есть возможность и необходимость производить их непосредственно на месте, особенно учитывая, что технологии будут меняться», — отметил он.

Распространение производства дронов, по его словам, может обеспечить инвестиции, развитие торговли и расширение международного сотрудничества.

«Запрос на безопасность будет расти в современном мире, независимо от того, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке. За этим идут инвестиции, расширение сотрудничества и влияния», — подытожил Бессмертный.

Реклама

Ранее сообщалось, что украинские дроны имеют большое преимущество над любыми другими, даже высокотехнологичными аналогами, поскольку они прошли испытания в условиях войны.

Мы ранее информировали, что представители Пентагона, отвечающие за разработку и закупку новых средств противодействия дронам, прибыли на прошлой неделе в Украину.