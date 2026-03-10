Дефицит витамина B12: два нетипичных симптома на коже, которые нельзя игнорировать

Какие два признака на коже сигнализируют о дефиците витамина B12 в организме / © Credits

Витамин B12 — это не просто добавка, а важный элемент для выживания организма. Кроме поддержки нервной системы и здоровья крови, он является главным барьером против развития анемии — состояния, которое истощает организм и становится причиной хронической усталости.

Об этом пишет Daily Express.

Самыми распространенными признаками дефицита витамина B12 являются — усталость, головная боль и язвы во рту. Однако два признака, проявляющиеся на вашей коже, также могут сигнализировать о дефиците этого питательного вещества.

Медики Национальной службы здравоохранения Великобритании отмечают, что некоторые пациенты с анемией, вызванной дефицитом витамина B12, сообщают об ощущении покалывания или онемения кожи. Это ощущение часто может возникать в руках, предплечьях, ногах или стопах.

Как объясняют специалисты, это происходит потому, что со снижением уровня витамина B12 организм вырабатывает меньше миелина — жирового вещества, которое покрывает и защищает нервы.

Еще один симптом дефицита витамина В12, который проявляется на коже, это ее «бледно-желтый оттенок».

Ученые объясняют, что такое состояние напрямую связано с тем, что без витамина B12 организм просто не способен вырабатывать достаточное количество красных кровяных телец (эритроцитов). Чаще всего причиной становится наш ежедневный рацион.

Обычно мы получаем норму этого витамина из мяса, рыбы или молочных продуктов. Именно поэтому люди, которые по тем или иным причинам редко употребляют продукты животного происхождения, попадают в зону риска и могут почувствовать симптомы дефицита.

Если же дело уже дошло до анемии, стандартным решением проблемы становится курс инъекций витамина B12, которые помогают быстро восстановить баланс в организме. Однако специалисты отмечают, если вы заметили на своей коже подобные признаки — обязательно обратитесь к своему семейному врачу.

