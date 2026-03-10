Иран атаковал базу, где находятся немецкие военные: что известно

Иран нанес ракетный удар по немецкой военной базе в Иордании. / © Bundeswehr

Иран нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Азрак в Иордании, где расположен немецкий военный контингент.

Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По информации журналистов, в понедельник вечером по базе были выпущены баллистические ракеты с территории Ирана. Удар пришелся на участок авиабазы, где расположен лагерь Бундесвера.

Сообщается, что повреждено здание казарм, используемых немецким контингентом.

Есть ли пострадавшие

К моменту атаки немецкие военные находились в укрытиях, поэтому жертв или раненых нет.

Пока остается неизвестным, попали ли в базу непосредственно ракеты или повреждения повлекли за собой обломки снарядов, перехваченных системами противовоздушной обороны.

В немецком оперативном командовании подтвердили факт атаки, однако детали инцидента пока уточняются. По информации военных, идет внутреннее расследование.

Почему база Аль-Азрак важна

Немецкие военные уже несколько лет постоянно дислоцируются на авиабазе Аль-Азрак. Оттуда самолеты-заправщики Люфтваффе поддерживают международную антитеррористическую коалицию.

На базе также размещены подразделения ВВС США, обеспечивающие противовоздушную оборону объекта.

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке германское командование заблаговременно сократило численность персонала на базе. Раньше там находились всего несколько десятков военных.

Также на базе находятся два транспортных самолета A400M, которые могут использоваться для быстрой эвакуации в случае необходимости.

Война на Ближнем Востоке расширяется - последние новости

На фоне эскалации войны между Ираном, США и Израилем страны региона начали усиливать оборону.

В частности, Турция развернула систему противоракетной обороны Patriot в городе Малатья. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

В ведомстве заявили, что система готовится к полной боевой готовности по защите воздушного пространства Турции. Анкара также координирует свои действия с НАТО и союзниками.

Тем временем в Азербайджане заявили о предотвращении серии терактов, которые якобы готовил Корпус стражей исламской революции Ирана.

По данным Службы государственной безопасности Азербайджана, среди потенциальных целей были стратегические объекты, в том числе нефтепровод Баку-Джейхан, посольство Израиля и еврейская синагога.

На фоне обострения ситуации в регионе Азербайджан также объявил мобилизацию №1, приведя свои вооруженные силы в полную боевую готовность.