Добыча нефти

Цены на нефть впервые за почти четыре года пересекли отметку в 100 долларов за баррель. Причина в том, что крупнейшие производители Ближнего Востока начинают сокращать добычу, а танкеры с сырьем заблокированы в Персидском заливе из-за войны США и Израиля с Ираном.

Об этом сообщает Financial Times.

Трейдеры предупредили, что нефтяной сектор сталкивается с одним из крупнейших вызовов в своей истории, поскольку атаки Ирана на танкеры в Ормузском проливе повлияли на добычу в странах, на которые приходится около четверти мировых поставок сырой нефти.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт и Иран либо сокращают добычу, либо полностью закрывают месторождения, поскольку рискуют переполнить резервуары для хранения из-за накопления сырой нефти в Персидском заливе.

Дальнейшие атаки на нефтяные месторождения и энергетическую инфраструктуру в течение выходных также создают новую угрозу, которая может привести к резкому росту цен, спустя всего четыре года после полномасштабного вторжения России в Украину, которое спровоцировало последний энергетический кризис.

На прошлой неделе мировая цена на нефть марки Brent достигла 92,69 доллара. В начале января цена на Brent и WTI торговались около 60 долларов за баррель.

«Если ситуация быстро не улучшится, я ожидаю, что в начале следующей недели мы достигнем трехзначных цен на Brent», — сказал Ричард Бронз, руководитель отдела геополитики консалтинговой компании Energy Aspects.

Как изменится цена на топливо

Goldman Sachs, один из самых влиятельных банков на сырьевых рынках, заявил в пятницу поздно вечером, что цены на нефтепродукты, такие как бензин и дизельное топливо, могут достичь исторических максимумов, «если потоки через Ормузский пролив будут оставаться низкими в течение марта».

Цены на нефтепродукты уже резко выросли за последнюю неделю, причем страны Персидского залива стали значительным поставщиком дизельного топлива и авиационного топлива в Европу в последние годы, часто заменяя российские поставки.

Напомним, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предупредил, что из-за вероятного блокирования Ираном ключевой нефте-газовой транзитной артерии, идущей через Ормузский пролив, добычу нефти на Ближнем придется сократить. Поэтому будет уменьшено производство топлива, что приведет к его реальному дефициту.

Как война на Ближнем Востоке влияет на рынок топлива

Напомним, после начала военной олперации США и Израиля на Ближнем Востоке Иран объявил о закрытии Ормузского пролива, угрожая атаковать суда, которые осмелятся туда зайти.

Крупнейшие экономики Азии столкнулись с энергетическим кризисом, что заставляет правительства приостанавливать экспорт топлива и открывать стратегические резервы.

Война на Ближнем Востоке уже ощутимо влияет на топливные рынки Европы. В Германии цены на бензин резко выросли — на отдельных заправках они превысили 2,4 евро за литр.