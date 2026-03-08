Нефть по 200 долларов и ослабление санкций для РФ: Гетманцев оценил последствия войны на Ближнем Востоке

Нардеп Даниил Гетманцев

Реклама

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к серьезным экономическим последствиям для Украины и Европы. В то же время для России затяжная война в регионе может обернуться неожиданными выгодами.

Об этом в интервью порталу Новости.LIVE заявил глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Ключевые риски для экономики

По словам нардепа, последствия конфликта будут напрямую зависеть от его продолжительности:

Реклама

Кратковременный конфликт: минимальное влияние на экономику Украины и ЕС, быстрое возобновление после возможных колебаний.

Затяжная война: критический сценарий стран-импортеров энергоносителей. Гетманцев предостерегает, что цена на нефть может взлететь до 200 долларов за баррель.

«Это огромные деньги, которые очень тяжело выдержать любой экономике, не сидящей на нефти как на ресурсе. Себестоимость вырастет во всем», — подчеркнул парламентарий.

В чем опасность?

Наиболее тревожным аспектом для Украины является потенциальное ослабление санкционного давления на Россию. Гетманцев объясняет это логикой стабилизации мирового рынка:

Чтобы унять цены на нефть, США могут вынуждены пойти на демонтаж санкций против российского экспорта.

Это откроет «зеленый свет» для российского теневого флота.

Ожидается возвращение Индии в массовые закупки нефти в РФ, что значительно усилит позиции Москвы.

По мнению Гетманцева, чем дольше будет продолжаться противостояние, тем больше вероятность того, что мировое сообщество будет вынуждено пойти на уступки Москве ради стабилизации энергетического рынка, что прямо противоречит интересам Украины в борьбе с агрессором.

Напомним, военный эксперт Карло Масала заявил, что конфликт в Иране ставит перед главой Кремля Владимиром Путиным сложную дилемму. С одной стороны, Москва рискует потерять ключевого союзника и поставщика оружия, а с другой — получает немалую выгоду от роста цен на энергоносители и переключения внимания Запада.