Что Россия готовит для Европы после войны: финская разведка дала тревожный прогноз

Разведка Финляндии предупредила о новых планах шпионов РФ после войны

После окончания полномасштабного конфликта в Украине Российская Федерация планирует возобновить свою разведывательную сеть в Европе . Финские спецслужбы предупреждают, что освободившиеся ресурсы Кремля могут быть направлены на дестабилизацию ситуации в новых странах-членах НАТО.

Об этом пишет Euractiv .

Новые методы российских спецслужб

Служба безопасности и разведки Финляндии (SUPO) отмечает, что война в Украине будет продолжаться в ближайшем будущем, однако ее финал позволит Москве высвободить значительные ресурсы. Пока разведывательный потенциал РФ в Европе существенно пострадал, но страна-агрессорка уже готовится к его восстановлению. Финляндия, имеющая 1340 км общей границы с РФ, будет оставаться приоритетной целью как страна НАТО, расположенная между Балтийским морем и Арктическим регионом.

Директор SUPO Юха Мартелиус отмечает, что в случае улучшения отношений между Европой и Россией разведывательная угроза Финляндии станет еще более разнообразной. Для сбора информации и влияния Москва будет шире использовать подставные лица, а также активизирует работу со своих баз на российской территории.

"Российские разведывательные ресурсы и ресурсы влияния, которые сейчас привязаны к Украине, станут доступны для использования в других местах после войны", - говорится в заявлении SUPO.

Гибридные атаки и диверсии

Ранее Хельсинки уже обвиняли Москву в ведении гибридной войны, в частности из-за искусственного создания наплыва мигрантов на общей границе. Кроме того, западные чиновники заявляли о причастности российских судов к саботажу и повреждению подводных коммуникационных кабелей в Балтийском море.

В то же время, финская разведка предостерегает от чрезмерного приписывания всех подобных инцидентов исключительно России. В ведомстве объясняют, что когда разные события бездоказательно связывают с РФ, это создает иллюзию того, что российское влияние на Финляндию намного масштабнее, чем на самом деле.

Напомним, командующий чешской армией считает, что Путин готовит вторжение в ЕС . Новое масштабное столкновение России с Европой может начаться уже через три-шесть лет, если союзники не продемонстрируют готовность к обороне, предупредил Карел Ржехка.