Нападение России на Европу: эксперт назвал единственное условие, при котором Путин решится на войну

Владимир Путин / © Associated Press

У российского диктатора Владимира Путина нет уверенности в быстром достижении своих военных целей за пределами Украины. А решение об открытом вооруженном конфликте со странами Европы может быть принято Кремлем исключительно как шаг тотального отчаяния.

Об этом «Эспрессо» рассказал полковник армии Великобритании в отставке и военный эксперт Глен Грант.

По словам британского офицера, европейские страны окончательно осознали реальность российской угрозы и приступили к активной подготовке. Изменения происходят как в оборонной промышленности, так и в стратегическом планировании.

«Сейчас по всей Европе можно увидеть, что компании начинают наращивать производство дронов, а также налаживают более тесные связи с передовой, чтобы лучше понимать реальные потребности. Несколько стран также увеличивают свои вооруженные силы. Мы уже видим это на примере Польши и Германии двух ключевых государств. Финляндия в свою очередь расширяет масштабы военной подготовки», — отметил Грант.

Несмотря на очевидные сдвиги в сфере безопасности и обороны, полковник отмечает, что этих шагов пока недостаточно для полной нейтрализации вызовов, однако тенденция к усилению необратима.

Анализируя соотношение сил, британский военный подчеркнул, что объединенная Европа имеет колоссальное превосходство над Россией в обычных вооружениях. Единственным аргументом Москвы остается ядерный шантаж, однако реальное боевое состояние этого вооружения вызывает множество вопросов у западных аналитиков.

«Если же взять Европу в целом, то она все равно значительно сильнее России, за исключением, возможно, ядерной сферы. Но даже этот вопрос сегодня вызывает сомнения, ведь известно, что значительная часть российских ядерных ракет обслуживается ненадлежащим образом и не находится в лучшем состоянии», — подчеркнул эксперт.

Учитывая военную мощь ЕС и истощение российской армии на Украине, Глен Грант исключает возможность легкой и спланированной экспансии РФ на Запад.

«Поэтому, на мой взгляд, Путин решится на войну с Европой только в состоянии отчаяния. Я не думаю, что он пойдет на такой шаг, рассчитывая легко и без особого труда достичь своих целей», — подытожил полковник.

Война России с НАТО - последние новости

Напомним, по данным разведки Литвы, после завершения войны против Украины Россия может готовиться к потенциальному военному противостоянию с НАТО. В ежегодной оценке угроз отмечается, что Москва уже расширяет военные подразделения у границ стран Альянса и планирует увеличить численность армии на 30-50% по сравнению с довоенным уровнем.

В отчете также идет речь о модернизации российского вооружения и восстановлении стратегических резервов. Отдельно аналитики указывают на поддержку Китая, которая помогает развивать российский военно-промышленный комплекс.

Кроме того, в документе упоминаются гибридные угрозы, в частности, диверсии и инциденты с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море. В связи с этим НАТО усилило свое присутствие в регионе для защиты стратегических объектов.