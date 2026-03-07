Напад Росії на Європу: експерт назвав єдину умову, за якої Путін наважиться на війну

Володимир Путін / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін не має впевненості у швидкому досягненні своїх військових цілей за межами України. А рішення про відкритий збройний конфлікт з країнами Європи може бути ухвалене Кремлем виключно як крок тотального відчаю.

Про це для «Еспресо» розповів полковник армії Великої Британії у відставці та військовий експерт Глен Грант.

За словами британського офіцера, європейські країни остаточно усвідомили реальність російської загрози та розпочали активну підготовку. Зміни відбуваються як в оборонній промисловості, так і у стратегічному плануванні.

«Зараз по всій Європі можна побачити, що компанії починають нарощувати виробництво дронів, а також налагоджують тісніші зв’язки з передовою, щоб краще розуміти реальні потреби. Кілька країн також збільшують свої збройні сили. Ми вже бачимо це на прикладі Польщі та Німеччини, двох ключових держав. Фінляндія, своєю чергою, розширює масштаби військової підготовки», — зазначив Грант.

Попри очевидні зрушення у сфері безпеки та оборони, полковник зауважує, що цих кроків поки що недостатньо для повної нейтралізації викликів, проте тенденція до посилення є незворотною.

Аналізуючи співвідношення сил, британський військовий наголосив, що об’єднана Європа має колосальну перевагу над Росією у звичайних озброєннях. Єдиним аргументом Москви залишається ядерний шантаж, проте реальний бойовий стан цього озброєння викликає багато запитань у західних аналітиків.

«Якщо ж узяти Європу в цілому, то вона все одно значно сильніша за Росію, за винятком, можливо, ядерної сфери. Але навіть це питання сьогодні викликає сумніви, адже відомо, що значна частина російських ядерних ракет обслуговується неналежним чином і перебуває не в найкращому стані», — підкреслив експерт.

Враховуючи військову міць ЄС та виснаження російської армії в Україні, Глен Грант виключає можливість легкої та спланованої експансії РФ на Захід.

«Тому, на мою думку, Путін наважиться на війну з Європою лише у стані відчаю. Я не думаю, що він піде на такий крок, розраховуючи легко й без особливих труднощів досягти своїх цілей», — підсумував полковник.

Що думають у Європі про наміри Кремля

Нагадаємо, за даними розвідки Литви, після завершення війни проти України Росія може готуватися до потенційного військового протистояння з НАТО. У щорічній оцінці загроз зазначається, що Москва вже розширює військові підрозділи біля кордонів країн Альянсу та планує збільшити чисельність армії на 30–50% порівняно з довоєнним рівнем.

У звіті також йдеться про модернізацію російського озброєння та відновлення стратегічних резервів. Окремо аналітики вказують на підтримку з боку Китаю, яка допомагає розвивати російський військово-промисловий комплекс.

Крім того, у документі згадуються гібридні загрози, зокрема диверсії та інциденти з пошкодженням підводної інфраструктури в Балтійському морі. У зв’язку з цим НАТО посилило свою присутність у регіоні для захисту стратегічних об’єктів.