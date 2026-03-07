Путін грає подвійну гру: що насправді стоїть за “дружбою” між РФ і США

Трамп та Путін / © Associated Press

Росія розглядає США як головного геополітичного супротивника і продовжує системно діяти проти їхніх інтересів на світовій арені. Москва демонструє готовність до «потепління» відносин лише для того, щоб схилити Вашингтон до поступок щодо України.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Суперечність між заявами та діями РФ

Аналітики ISW вказують на пряму невідповідність між миролюбною риторикою Москви та її реальними кроками у військовій сфері. Зокрема, йдеться про співпрацю Росії з ворогами США на Близькому Сході.

«ISW раніше повідомляв про те, що в 2024 році Росія надала іранським хуситам дані про цілі, які хусити використовували для атак на західні судна. Обмін розвідданими між Росією та державою, проти якої США ведуть військову кампанію, суперечить нещодавнім офіційним заявам Росії про те, що вона зацікавлена в потеплінні відносин зі США», — наголошують в Інституті.

Приховані цілі мирних переговорів

На думку дослідників, нинішня демонстрація «прихильності» до діалогу є лише інструментом маніпуляції у поточному переговорному процесі. Експерти вважають, що Росія підтримує «дружбу», аби:

Переконати США припинити підтримку України під час мирних переговорів.

Забезпечити вигідне для себе «перезавантаження» відносин.

Створити умови для легшого досягнення своєї головної мети — повної ліквідації української держави.

Інститут вивчення війни нагадує, що Кремль уже давно визначив США як одного з ключових опонентів і вживає низку заходів для протидії американським інтересам на глобальному рівні.

Нагадаємо, Росія збирається захопити Запоріжжя та просуватися далі в бік Дніпра. За словами Павла Паліси з Офісу президента та Володимира Зеленського, Україні вже відомі ці плани ворога на 2026–2027 роки.