Дві країни зацікавились українськими дронами-перехоплювачами: подробиці від Reuters

Дрон, який збиває «Шахеди»

Українські оборонні підприємства, що спеціалізуються на випуску доступних безпілотників для боротьби з ворожою авіацією, заявили про готовність постачати свою продукцію в країни Близького Сходу.

Як повідомляє Reuters, Україна робить ставку на свій унікальний бойовий досвід, прагнучи зміцнити геополітичний вплив через демонстрацію ефективності власних технологій, які можуть стати ключовим елементом безпеки партнерів.

З огляду на дорожнечу і дефіцит ракет, перехоплювачі розглядаються західними арміями як ефективний і економічно вигідний спосіб протидії атакам відносно недорогих безпілотників.

Виробничий потенціал компанії SkyFall

Видання зазначило, що США та їхні союзники на Близькому Сході оперативно звернулися до України за допомогою в постачанні таких перехоплювачів. І Україна вже погодилася допомогти.

Джерело Reuters, ознайомлене з ситуацією, повідомило, що США і Катар ведуть переговори про закупівлю українських безпілотників-перехоплювачів.

Видання зазначило, що, наприклад, компанія SkyFall, яка є великим виробником безпілотників, включаючи перехоплювачі, заявила, що її виробничі потужності перевищили запити України, і вона готова до експорту.

Компанія SkyFall заявила, що її перехоплювач P1-SUN збив понад 1500 безпілотників «Шахед» і 1000 інших дронів з моменту початку експлуатації чотири місяці тому.

«Ми отримали запити і пропозиції від наших (союзників) і країн Близького Сходу», — сказав представник компанії на умовах анонімності.

Співрозмовник зазначив, що компанія готова надати будь-яку необхідну допомогу, якщо на це буде дозвіл від української влади, і якщо поставки не вплинуть на обороноздатність самої України

Компанія підрахувала, що може виробляти до 50 тис. безпілотників-перехоплювачів на місяць і експортувати 5-10 тис., не обмежуючи потреб України.

Економічна перевага перед традиційними системами ППО

Більшість українських безпілотників-перехоплювачів коштують кілька тисяч доларів або менше. Для порівняння, ракети PAC-3, що використовуються системою ППО Patriot, можуть коштувати $4 млн кожна і використовуються для збивання ворожих ракет.

Вартість безпілотників Shahed-136, розроблених Іраном і тепер вироблених в Росії, оцінюється від $50 тис. до $100 тис. за штуку.

Компанія SkyFall позиціонує P1-SUN як дуже економічний варіант. Залежно від характеристик моделі, вона стягує з українських військових близько 1000 доларів за безпілотник.

«Якщо ми говоримо про експорт і… допомогу партнерам, то ціна, швидше за все, буде вищою», — припустив представник компанії і додав, що це все одно буде найдешевший варіант.

Проблема підготовки кадрів та дистанційне керування

Видання вказало, що однією з найбільших перешкод для використання українських безпілотників-перехоплювачів у Перській затоці є пілоти, а не самі безпілотники. Україна — єдина країна, екіпажі дронів якої вміють використовувати ці системи в бойових умовах.

Компанія SkyFall проводить тритижневий курс для нових пілотів, і компанія заявила, що готова направити інструкторів за кордон, якщо уряд України дозволить їй продавати дрони іншим країнам.

«Також компанія повідомила, що розробила можливості дистанційного керування своїми дронами, а це означає, що дрони потенційно можуть керуватися в Перській затоці з екрану в Україні», — написало видання.

Зміна парадигми ППО

Традиційні системи типу Patriot створювалися для боротьби з літаками та балістичними ракетами. Використання ракет за $4 млн проти дронів вартістю $50-100 тис. — це економічне виснаження будь-якого бюджету. Україна першою у світі масштабувала концепцію «дешеве проти дешевого», зробивши це системним рішенням.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив про проведення консультацій із лідерами країн Близького Сходу щодо передавання їм досвіду боротьби з іранськими дронами «Шахед» в обмін на ракети до Patriot, яких так потребує Україна.