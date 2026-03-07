ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
304
Час на прочитання
3 хв

Дві країни зацікавились українськими дронами-перехоплювачами: подробиці від Reuters

Україна починає експорт дронів-перехоплювачів до США та Катару.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Дрон, який збиває «Шахеди»

Дрон, який збиває «Шахеди»

Українські оборонні підприємства, що спеціалізуються на випуску доступних безпілотників для боротьби з ворожою авіацією, заявили про готовність постачати свою продукцію в країни Близького Сходу.

Як повідомляє Reuters, Україна робить ставку на свій унікальний бойовий досвід, прагнучи зміцнити геополітичний вплив через демонстрацію ефективності власних технологій, які можуть стати ключовим елементом безпеки партнерів.

З огляду на дорожнечу і дефіцит ракет, перехоплювачі розглядаються західними арміями як ефективний і економічно вигідний спосіб протидії атакам відносно недорогих безпілотників.

Виробничий потенціал компанії SkyFall

Видання зазначило, що США та їхні союзники на Близькому Сході оперативно звернулися до України за допомогою в постачанні таких перехоплювачів. І Україна вже погодилася допомогти.

Джерело Reuters, ознайомлене з ситуацією, повідомило, що США і Катар ведуть переговори про закупівлю українських безпілотників-перехоплювачів.

Видання зазначило, що, наприклад, компанія SkyFall, яка є великим виробником безпілотників, включаючи перехоплювачі, заявила, що її виробничі потужності перевищили запити України, і вона готова до експорту.

Компанія SkyFall заявила, що її перехоплювач P1-SUN збив понад 1500 безпілотників «Шахед» і 1000 інших дронів з моменту початку експлуатації чотири місяці тому.

«Ми отримали запити і пропозиції від наших (союзників) і країн Близького Сходу», — сказав представник компанії на умовах анонімності.

Співрозмовник зазначив, що компанія готова надати будь-яку необхідну допомогу, якщо на це буде дозвіл від української влади, і якщо поставки не вплинуть на обороноздатність самої України

Компанія підрахувала, що може виробляти до 50 тис. безпілотників-перехоплювачів на місяць і експортувати 5-10 тис., не обмежуючи потреб України.

Економічна перевага перед традиційними системами ППО

Більшість українських безпілотників-перехоплювачів коштують кілька тисяч доларів або менше. Для порівняння, ракети PAC-3, що використовуються системою ППО Patriot, можуть коштувати $4 млн кожна і використовуються для збивання ворожих ракет.

Вартість безпілотників Shahed-136, розроблених Іраном і тепер вироблених в Росії, оцінюється від $50 тис. до $100 тис. за штуку.

Компанія SkyFall позиціонує P1-SUN як дуже економічний варіант. Залежно від характеристик моделі, вона стягує з українських військових близько 1000 доларів за безпілотник.

«Якщо ми говоримо про експорт і… допомогу партнерам, то ціна, швидше за все, буде вищою», — припустив представник компанії і додав, що це все одно буде найдешевший варіант.

Проблема підготовки кадрів та дистанційне керування

Видання вказало, що однією з найбільших перешкод для використання українських безпілотників-перехоплювачів у Перській затоці є пілоти, а не самі безпілотники. Україна — єдина країна, екіпажі дронів якої вміють використовувати ці системи в бойових умовах.

Компанія SkyFall проводить тритижневий курс для нових пілотів, і компанія заявила, що готова направити інструкторів за кордон, якщо уряд України дозволить їй продавати дрони іншим країнам.

«Також компанія повідомила, що розробила можливості дистанційного керування своїми дронами, а це означає, що дрони потенційно можуть керуватися в Перській затоці з екрану в Україні», — написало видання.

Зміна парадигми ППО

Традиційні системи типу Patriot створювалися для боротьби з літаками та балістичними ракетами. Використання ракет за $4 млн проти дронів вартістю $50-100 тис. — це економічне виснаження будь-якого бюджету. Україна першою у світі масштабувала концепцію «дешеве проти дешевого», зробивши це системним рішенням.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив про проведення консультацій із лідерами країн Близького Сходу щодо передавання їм досвіду боротьби з іранськими дронами «Шахед» в обмін на ракети до Patriot, яких так потребує Україна.

Дата публікації
Кількість переглядів
304
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie