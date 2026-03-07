ТСН у соціальних мережах

Їсте картоплю щодня: відкрийте правду, яку приховують дієтологи

Картопля — один із найулюбленіших продуктів на нашому столі. Вона доступна, ситна та з неї можна приготувати безліч страв.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чи корисно їсти картоплю щодня

Чи корисно їсти картоплю щодня / © pexels.com

Але чи безпечно їсти її щодня, не завдаючи шкоди здоров’ю?

Користь картоплі для організму

  1. Низька калорійність: у 100 г вареної картоплі лише 70 ккал — це менше, ніж у рисі або макаронах.

  2. Тривале відчуття ситості: крохмаль і клітковина допомагають не відчувати голод кілька годин.

  3. Вітаміни та мінерали: картопля містить вітамін С (як у яблуках), вітаміни групи B, калій та магній.

  4. Покращує роботу кишечника: особливий тип крохмалю «годує» корисні бактерії в організмі.

  5. Доступність і екологічність: картопля дешевша та місцева, порівняно з іншими гарнірами.

Цікаво: дослідження в Норвегії показало, що люди, які щодня їли хоча б дві картоплини, жили довше — ризик передчасної смерті був на 12% нижчим.

На що варто звернути увагу

Картопля корисна, але важливо, як її готувати та яку обирати:

  1. Уникайте смаженої картоплі, фрі та чипсів. Під час смаження утворюються шкідливі речовини, а зайвий жир додає калорій.

  2. Соланін: якщо картопля позеленіла або проросла, у ній накопичується токсична речовина, яка може спричинити отруєння. Такі бульби краще не вживати.

Скільки картоплі можна їсти

Дієтологи радять: картопля може бути частиною здорового раціону. Орієнтир — близько 250 г на день, але строгих обмежень немає. Головне — різноманітність: не варто харчуватися тільки картоплею.

Прості поради для здорового вживання

  1. Обирайте цілі, непошкоджені бульби без зелених ділянок.

  2. Віддавайте перевагу варенню або запіканню.

  3. Їжте запечену картоплю з шкіркою — саме там міститься найбільше корисних речовин.

  4. Поєднуйте картоплю з овочами, зеленню та нежирними білками.

Щоденне вживання картоплі цілком безпечне, якщо готувати її правильно та не забувати про інші продукти у раціоні. Варена або запечена картопля з овочами — ідеальний вибір для здорового та ситного обіду чи вечері.

