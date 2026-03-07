- Дата публікації
Їсте картоплю щодня: відкрийте правду, яку приховують дієтологи
Картопля — один із найулюбленіших продуктів на нашому столі. Вона доступна, ситна та з неї можна приготувати безліч страв.
Але чи безпечно їсти її щодня, не завдаючи шкоди здоров’ю?
Користь картоплі для організму
Низька калорійність: у 100 г вареної картоплі лише 70 ккал — це менше, ніж у рисі або макаронах.
Тривале відчуття ситості: крохмаль і клітковина допомагають не відчувати голод кілька годин.
Вітаміни та мінерали: картопля містить вітамін С (як у яблуках), вітаміни групи B, калій та магній.
Покращує роботу кишечника: особливий тип крохмалю «годує» корисні бактерії в організмі.
Доступність і екологічність: картопля дешевша та місцева, порівняно з іншими гарнірами.
Цікаво: дослідження в Норвегії показало, що люди, які щодня їли хоча б дві картоплини, жили довше — ризик передчасної смерті був на 12% нижчим.
На що варто звернути увагу
Картопля корисна, але важливо, як її готувати та яку обирати:
Уникайте смаженої картоплі, фрі та чипсів. Під час смаження утворюються шкідливі речовини, а зайвий жир додає калорій.
Соланін: якщо картопля позеленіла або проросла, у ній накопичується токсична речовина, яка може спричинити отруєння. Такі бульби краще не вживати.
Скільки картоплі можна їсти
Дієтологи радять: картопля може бути частиною здорового раціону. Орієнтир — близько 250 г на день, але строгих обмежень немає. Головне — різноманітність: не варто харчуватися тільки картоплею.
Прості поради для здорового вживання
Обирайте цілі, непошкоджені бульби без зелених ділянок.
Віддавайте перевагу варенню або запіканню.
Їжте запечену картоплю з шкіркою — саме там міститься найбільше корисних речовин.
Поєднуйте картоплю з овочами, зеленню та нежирними білками.
Щоденне вживання картоплі цілком безпечне, якщо готувати її правильно та не забувати про інші продукти у раціоні. Варена або запечена картопля з овочами — ідеальний вибір для здорового та ситного обіду чи вечері.