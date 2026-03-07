Едите картошку каждый день: откройте правду, которую скрывают диетологи

Полезно ли есть картошку каждый день / © pexels.com

Но безопасно ли есть ее каждый день, не причиняя вред здоровью?

Польза картофеля для организма

Низкая калорийность: в 100 г вареного картофеля всего 70 ккал — это меньше, чем в рисе или макаронах. Длительное ощущение сытости: крахмал и клетчатка помогают не ощущать голод несколько часов. Витамины и минералы: картофель содержит витамин С (как в яблоках), витамины группы B, калий и магний. Улучшает работу кишечника: особый тип крахмала «кормит» полезные бактерии в организме. Доступность и экологичность: картофель дешевле и местнее по сравнению с другими гарнирами.

Интересно: исследование в Норвегии показало, что люди, которые ежедневно ели хотя бы две картофелины, жили дольше — риск преждевременной смерти был на 12% ниже.

На что следует обратить внимание

Картофель полезен, но важно, как его готовить и какую выбирать:

Избегайте жареного картофеля, фри и чипсов. При жарке образуются вредные вещества, а лишний жир добавляет калорий. Соланин: если картофель позеленел или пророс, в нем накапливается токсическое вещество, которое может вызвать отравление. Такие клубни лучше не употреблять.

Сколько картофеля можно есть

Диетологи советуют: картофель может быть частью здорового рациона. Ориентир — около 250 г в день, но строгих ограничений нет. Главное — разнообразие: не стоит питаться только картофелем.

Простые советы для здорового употребления

Выбирайте целые, неповрежденные клубни без зеленых участков. Отдавайте предпочтение варке или запеканию. Ешьте запеченный картофель с кожурой — именно там содержится больше полезных веществ. Совместите картофель с овощами, зеленью и нежирными белками.

Ежедневное употребление картофеля вполне безопасно, если готовить его правильно и не забывать о других продуктах в рационе. Вареный или запеченный картофель с овощами — идеальный выбор для здорового и сытного обеда или ужина.