- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 558
- Время на прочтение
- 2 мин
Почему РФ ударила по Харькову ракетой «Изделие 30»: в ВСУ объяснили цель врага
Государство-агрессор испытывает новые типы вооружения обстрелами цифровой инфрастурктуры и мирных жителей, чтобы продолжать терроризировать Украину.
Российская террористическая армия применила для удара по Харькову 7 марта экспериментальную ракету «Изделие-30», чтобы испытать ее.
Такое мнение высказал политолог и офицер ВСУ Андрей Ткачук в комментарии телеканалу «Мы — Украина».
«Россияне используют такие типы вооружения, чтобы протестировать их работу — постепенно увеличивая диапазон поражения и использования таких ракет. Чтобы отследить, как работает ракета, каким образом она может наносить удары», — пояснил он.
По его словам, наиболее циничным в таком «испытании» является то, что россияне бьют по гражданскому населению, просто по гражданским объектам и мирным жителям, что сеять ужас и осуществлять террор.
При этом Андрей Ткачук добавил, что государство-агрессор не откажется от такой тактики и в дальнейшем будет тестировать новые типы вооружения, чтобы продолжать терроризировать Украину.
Напомним, в результате удара новой российской крылатой ракеты по жилому дому в Харькове погибли люди.
Что известно о ракете «Изделие-30»
Главное управление разведки МО Украины обнародовало технические характеристики и иностранные компоненты этого оружия:
габариты и мощность: размах крыльев составляет около 3 метров, масса боевой части — 800 кг;
дальность: ракета способна поражать цели на расстоянии не менее 1 500 км;
производитель: разработка ОКБ «Звезда» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»). Первые случаи ее применения зафиксированы в конце прошлого года.
Украинские разведчики обнаружили в «Изделии-30» компоненты из многих стран, среди которых не только Китай и Беларусь, но и США, Нидерланды и Швейцария.