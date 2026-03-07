Почему РФ ударила по Харькову ракетой «Изделие 30»: в ВСУ объяснили цель врага

Последствия удара по Харькову 7 марта / © Харьковская областная прокуратура

Российская террористическая армия применила для удара по Харькову 7 марта экспериментальную ракету «Изделие-30», чтобы испытать ее.

Такое мнение высказал политолог и офицер ВСУ Андрей Ткачук в комментарии телеканалу «Мы — Украина».

«Россияне используют такие типы вооружения, чтобы протестировать их работу — постепенно увеличивая диапазон поражения и использования таких ракет. Чтобы отследить, как работает ракета, каким образом она может наносить удары», — пояснил он.

По его словам, наиболее циничным в таком «испытании» является то, что россияне бьют по гражданскому населению, просто по гражданским объектам и мирным жителям, что сеять ужас и осуществлять террор.

При этом Андрей Ткачук добавил, что государство-агрессор не откажется от такой тактики и в дальнейшем будет тестировать новые типы вооружения, чтобы продолжать терроризировать Украину.

Напомним, в результате удара новой российской крылатой ракеты по жилому дому в Харькове погибли люди.

Что известно о ракете «Изделие-30»

Главное управление разведки МО Украины обнародовало технические характеристики и иностранные компоненты этого оружия:

габариты и мощность: размах крыльев составляет около 3 метров, масса боевой части — 800 кг;

дальность: ракета способна поражать цели на расстоянии не менее 1 500 км;

производитель: разработка ОКБ «Звезда» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»). Первые случаи ее применения зафиксированы в конце прошлого года.

Украинские разведчики обнаружили в «Изделии-30» компоненты из многих стран, среди которых не только Китай и Беларусь, но и США, Нидерланды и Швейцария.