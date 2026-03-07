ТСН в социальных сетях

Россия официально поддержала Иран в войне против США: циничное заявление посла

Посол РФ в Великобритании обвинил США и Израиль в эскалации, заявив, что Иран только защищается.

Россия – Иран

Россия окончательно отвергла любую дипломатическую сбалансированность масштабного военного конфликта на Ближнем Востоке. Москва откровенно заявила о поддержке действий Тегерана в противостоянии с Соединенными Штатами Америки и Израилем.

Об этом сказал посол России в Великобритании Андрей Келин для Sky News.

По словам Келина, в этой ситуации Россия «не является нейтральной», а сознательно и целенаправленно «поддерживает Иран».

Традиционно для российской пропаганды посол РФ попытался переложить ответственность за эскалацию насилия из Тегерана в страны Запада и Израиль.

Келин подверг критике позицию международного сообщества, осуждающего агрессивные действия Ирана в регионе.

«Мы очень негативно относимся к происходящему. Сейчас западные страны придерживаются логики, что Иран виновен во всем. Но никто не говорит, что США и Израиль начали атаку против Ирана. А Иран только отвечает на эту атаку. Это просто несправедливо», — резюмировал представитель государства-агрессорки.

Война на Ближнем Востоке — последние новости

Напомним, по имеющейся информации, Россия передает Тегерану точные координаты американских кораблей и самолетов, что позволяет иранским силам более точно наводить ракеты и дроны-камикадзе. Это сотрудничество уже привело к трагическим последствиям: в результате атаки беспилотника в Кувейте погибли шесть военнослужащих США.

В Белом доме отказались комментировать связь России и Ирана в военной разведке.

Также ранее в Иране подтвердили постоянную поддержку России и Китая.

