Россия официально поддержала Иран в войне против США: циничное заявление посла
Посол РФ в Великобритании обвинил США и Израиль в эскалации, заявив, что Иран только защищается.
Россия окончательно отвергла любую дипломатическую сбалансированность масштабного военного конфликта на Ближнем Востоке. Москва откровенно заявила о поддержке действий Тегерана в противостоянии с Соединенными Штатами Америки и Израилем.
Об этом сказал посол России в Великобритании Андрей Келин для Sky News.
По словам Келина, в этой ситуации Россия «не является нейтральной», а сознательно и целенаправленно «поддерживает Иран».
Традиционно для российской пропаганды посол РФ попытался переложить ответственность за эскалацию насилия из Тегерана в страны Запада и Израиль.
Келин подверг критике позицию международного сообщества, осуждающего агрессивные действия Ирана в регионе.
«Мы очень негативно относимся к происходящему. Сейчас западные страны придерживаются логики, что Иран виновен во всем. Но никто не говорит, что США и Израиль начали атаку против Ирана. А Иран только отвечает на эту атаку. Это просто несправедливо», — резюмировал представитель государства-агрессорки.
Война на Ближнем Востоке — последние новости
Напомним, по имеющейся информации, Россия передает Тегерану точные координаты американских кораблей и самолетов, что позволяет иранским силам более точно наводить ракеты и дроны-камикадзе. Это сотрудничество уже привело к трагическим последствиям: в результате атаки беспилотника в Кувейте погибли шесть военнослужащих США.
В Белом доме отказались комментировать связь России и Ирана в военной разведке.
Также ранее в Иране подтвердили постоянную поддержку России и Китая.