В США неожиданно отреагировали на помощь России Ирану с разведкой: что заявили

Кэролайн Ливитт / © Associated Press

В администрации Дональда Трампа прокомментировали информацию о том, что Россия помогает Ирану разведданными для атак на США. В Белом доме заявили, что их главная цель — борьба с иранским режимом, и возможная поддержка Тегерана со стороны Москвы не изменит этих планов.

Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт.

На вопрос журналиста, говорил Трамп с Путиным о том, что Россия помогает Ирану разведкой для ударов по США, Кэролайн Ливитт отказалась отвечать прямо.

«Я оставлю право ответить на это самому президенту. Но вот что я вам скажу: мы не комментируем разведывательные отчеты, которые просочились в прессу», — подчеркнула спикер.

По словам Кэролайн Ливитт, для Вашингтона не является определяющим факт вероятного сотрудничества Москвы и Тегерана в этом контексте, поскольку США применяют к Ирану жесткие меры силового воздействия.

«Случилось это или нет — честно говоря, это не имеет особого значения, потому что президент Трамп и американские военные абсолютно уничтожают этот преступный иранский террористический режим», — заявила Ливитт.

Война в Иране — последние новости

Ранее мы писали, что война на Ближнем Востоке расширяется: из-за атак Ирана по Кипру и Турции ЕС разворачивает флот для защиты границ. На фоне эскалации США официально обратились к Украине за опытом по уничтожению иранских технологий.

Также ранее в Иране подтвердили постоянную поддержку России и Китая.

США просят Украину помочь в защите от иранских «Шахедов» на Ближнем Востоке.