В Харькове баллистическая ракета попала в многоэтажку: под завалами могут быть люди

Ракета / © ТСН.ua

Реклама

Дополнено новыми материалами

В Харькове подтверждено прямое попадание баллистической ракеты в многоэтажный жилой дом в Киевском районе. В результате атаки возник масштабный пожар и значительные разрушения.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов .

По его словам, удар был нанесен баллистической ракетой. В результате атаки повреждена многоэтажка, на месте возник пожар. Спасательные службы уже работают на месте происшествия.

Реклама

По предварительной информации, под завалами могут находиться люди. Продолжается поисково-спасательная операция.

Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется.

Местные власти призывают жителей города оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

В результате вражеского обстрела Харькова пострадал ребенок.По уточненной информации, сейчас два человека получают помощь врачей.

Реклама

Напомним, что в Киевской области работает ПВО: зафиксированы вражеские дроны

В ночь на 7 марта в воздушном пространстве Киевской области зафиксировали российские беспилотники. По враждебным целям работают силы противовоздушной обороны.