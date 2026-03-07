- Дата публикации
В Харькове баллистическая ракета попала в многоэтажку: под завалами могут быть люди
В Харькове зафиксировано прямое попадание баллистической ракеты в многоэтажный жилой дом в Киевском районе.
В Харькове подтверждено прямое попадание баллистической ракеты в многоэтажный жилой дом в Киевском районе. В результате атаки возник масштабный пожар и значительные разрушения.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов .
По его словам, удар был нанесен баллистической ракетой. В результате атаки повреждена многоэтажка, на месте возник пожар. Спасательные службы уже работают на месте происшествия.
По предварительной информации, под завалами могут находиться люди. Продолжается поисково-спасательная операция.
Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется.
Местные власти призывают жителей города оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.
В результате вражеского обстрела Харькова пострадал ребенок.По уточненной информации, сейчас два человека получают помощь врачей.
