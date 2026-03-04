ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Корисні статті
Кількість переглядів
495
Час на прочитання
2 хв

Забудьте про каву: цей ранковий напій подарує енергію без стресу

Якщо ви шукаєте м’якшу, але не менш бадьору альтернативу ранковій каві, гарячий шоколад — ідеальний вибір.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що пити зранку замість кави

Що пити зранку замість кави / © pexels.com

Він тонізує поступово, допомагає налаштуватися на день без стресу та підтримує здоров’я серця і нервової системи.

Магній бере участь у сотнях процесів в організмі: контролює артеріальний тиск, рівень цукру в крові, підтримує роботу м’язів і нервів. На жаль, більшість людей не отримує його достатньо.

Замінюючи каву гарячим шоколадом, ви отримуєте додаткову порцію магнію. Порівняно з кавою, гарячий шоколад — справжнє джерело цього мінералу:

  • Чашка чорної кави: 7 мг магнію.

  • Чашка гарячого шоколаду: 58 мг магнію.

Для дорослої людини це означає, що кава забезпечує лише 2% добової норми магнію, а гарячий шоколад — цілих 18%.

Гарячий шоколад містить теобромін — природний стимулятор, який покращує концентрацію, пам’ять та енергію, подібно до кофеїну, але з менш різким ефектом.

Переваги теоброміну перед кофеїном:

  • М’якший вплив на нервову систему.

  • Поступове вивільнення енергії без різких сплесків.

  • Менший ризик підвищеної тривожності та серцебиття.

  • Менше тривоги завдяки низькому вмісту кофеїну.

В одній чашці гарячого шоколаду міститься всього 5 мг кофеїну, водночас у каві — близько 95 мг. Це означає менший ризик неспокою, прискореного серцебиття та інших неприємних побічних ефектів кави.

Хоча гарячий шоколад і корисний, варто пам’ятати про деякі моменти:

  • Калорії та цукор: напій зазвичай містить більше калорій, цукру та жирів, ніж чорна кава, що може впливати на вагу.

  • Рівень цукру в крові: доданий цукор або сиропи можуть підвищити його сильніше, ніж кава.

Щоб зробити ранковий шоколад максимально корисним, готуйте його вдома та контролюйте кількість цукру і додаткових інгредієнтів.

Дата публікації
Кількість переглядів
495
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie