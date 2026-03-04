- Дата публікації
Забудьте про каву: цей ранковий напій подарує енергію без стресу
Якщо ви шукаєте м’якшу, але не менш бадьору альтернативу ранковій каві, гарячий шоколад — ідеальний вибір.
Він тонізує поступово, допомагає налаштуватися на день без стресу та підтримує здоров’я серця і нервової системи.
Магній бере участь у сотнях процесів в організмі: контролює артеріальний тиск, рівень цукру в крові, підтримує роботу м’язів і нервів. На жаль, більшість людей не отримує його достатньо.
Замінюючи каву гарячим шоколадом, ви отримуєте додаткову порцію магнію. Порівняно з кавою, гарячий шоколад — справжнє джерело цього мінералу:
Чашка чорної кави: 7 мг магнію.
Чашка гарячого шоколаду: 58 мг магнію.
Для дорослої людини це означає, що кава забезпечує лише 2% добової норми магнію, а гарячий шоколад — цілих 18%.
Гарячий шоколад містить теобромін — природний стимулятор, який покращує концентрацію, пам’ять та енергію, подібно до кофеїну, але з менш різким ефектом.
Переваги теоброміну перед кофеїном:
М’якший вплив на нервову систему.
Поступове вивільнення енергії без різких сплесків.
Менший ризик підвищеної тривожності та серцебиття.
Менше тривоги завдяки низькому вмісту кофеїну.
В одній чашці гарячого шоколаду міститься всього 5 мг кофеїну, водночас у каві — близько 95 мг. Це означає менший ризик неспокою, прискореного серцебиття та інших неприємних побічних ефектів кави.
Хоча гарячий шоколад і корисний, варто пам’ятати про деякі моменти:
Калорії та цукор: напій зазвичай містить більше калорій, цукру та жирів, ніж чорна кава, що може впливати на вагу.
Рівень цукру в крові: доданий цукор або сиропи можуть підвищити його сильніше, ніж кава.
Щоб зробити ранковий шоколад максимально корисним, готуйте його вдома та контролюйте кількість цукру і додаткових інгредієнтів.