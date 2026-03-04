Забудьте про каву: цей ранковий напій подарує енергію без стресу

Що пити зранку замість кави / © pexels.com

Він тонізує поступово, допомагає налаштуватися на день без стресу та підтримує здоров’я серця і нервової системи.

Магній бере участь у сотнях процесів в організмі: контролює артеріальний тиск, рівень цукру в крові, підтримує роботу м’язів і нервів. На жаль, більшість людей не отримує його достатньо.

Замінюючи каву гарячим шоколадом, ви отримуєте додаткову порцію магнію. Порівняно з кавою, гарячий шоколад — справжнє джерело цього мінералу:

Чашка чорної кави: 7 мг магнію.

Чашка гарячого шоколаду: 58 мг магнію.

Для дорослої людини це означає, що кава забезпечує лише 2% добової норми магнію, а гарячий шоколад — цілих 18%.

Гарячий шоколад містить теобромін — природний стимулятор, який покращує концентрацію, пам’ять та енергію, подібно до кофеїну, але з менш різким ефектом.

Переваги теоброміну перед кофеїном:

М’якший вплив на нервову систему.

Поступове вивільнення енергії без різких сплесків.

Менший ризик підвищеної тривожності та серцебиття.

Менше тривоги завдяки низькому вмісту кофеїну.

В одній чашці гарячого шоколаду міститься всього 5 мг кофеїну, водночас у каві — близько 95 мг. Це означає менший ризик неспокою, прискореного серцебиття та інших неприємних побічних ефектів кави.

Хоча гарячий шоколад і корисний, варто пам’ятати про деякі моменти:

Калорії та цукор: напій зазвичай містить більше калорій, цукру та жирів, ніж чорна кава, що може впливати на вагу.

Рівень цукру в крові: доданий цукор або сиропи можуть підвищити його сильніше, ніж кава.

Щоб зробити ранковий шоколад максимально корисним, готуйте його вдома та контролюйте кількість цукру і додаткових інгредієнтів.