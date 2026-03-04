На полі для гольфу утворилося провалля, яке відкрило 200-літню таємницю (фото)

Підвал, який знайшли під полем для гольфу після утворення провалля / © Davyhulme Park Golf Club

У Великому Манчестері (Британія) під час звичайних робіт на 13-й лунці престижного гольф-клубу Davyhulme Park раптово утворилося провалля. Те, що побачив грінкіпер на дні ями, виявилося забутою 200-річною таємницею стародавнього маєтку.

Про це пише The Sun.

На 13-й лунці гольф-поля площею 99 акрів раптово з’явилося провалля. Грінкіпер Стів Гопкінс був приголомшений, коли зазирнув у вирву на території поля у Траффорді. Обвал на території Davyhulme Park Golf Club оголив винний льох XIX століття з десятками пляшок від вина, шампанського та портвейну.

Примітно, що 13-та лунка має назву the Cellars («Погреби») — і, як з’ясувалося, недарма. Це свідчить про те, що про це місце пам’ятали, навіть попри те, що воно було запечатане протягом багатьох років.

«Грінкіпер зайшов до професійного магазину і був дуже схвильований своєю знахідкою. Він почав копати глибше. І тоді ми побачили всі ці пляшки, які, на жаль, виявилися порожніми. Схоже, у ті часи там добре повеселилися!» — поділився клубний професіонал Мартін Геймер.

Цегляний підвал походить із часів Davyhulme Hall, маєтку, який знесли 1888 року через відсутність покупця. Старший викладач історії Манчестерського університету доктор Чарльз Інслі зазначив, що «цілком можливо, що люди випили ці пляшки», коли будівлю руйнували.

Під полем для гольфу був прихований винний льох XIX століття (8 фото) © Davyhulme Park Golf Club © Davyhulme Park Golf Club © Davyhulme Park Golf Club © Davyhulme Park Golf Club © Davyhulme Park Golf Club © Davyhulme Park Golf Club © Facebook © Facebook

Гольф-клуб вважають четвертим найстарішим в Англії — його історія починається ще в 1860-х роках.

«Це частина поля, якою регулярно ходять люди. Страшно навіть уявити, скільки людей проходили над цим льохом за останні сто років — ніколи не знаєш, що може бути під ногами! Це нагадує мені, як я пишаюся тим, що я британець і англієць, адже ми маємо таку багату історію — знайти щось подібне просто неймовірно», — зауважив Мартін.

Клуб славиться своєю історичною спадщиною — на його території також розташована урна, яку вважають місцем поховання улюбленого коня одного з колишніх власників.

За словами Мартіна, місцева громада активно підтримує ініціативу, і наразі тривають «початкові етапи» реалізації ідеї перетворити льох на історичну особливість поля.

У Facebook клуб повідомив, що льох знову запечатали, а знайдені пляшки вилучили для збереження до ухвалення рішення щодо подальших дій.

