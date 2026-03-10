Россия вооружает "теневой флот": на кораблях заметили наемников ППК "Вагнер"

Наемник

На кораблях так называемого «теневого флота» России, перевозящих российскую нефть, работают люди с опытом в силовых структурах и частных военных формированиях. Речь идет о персонале, который раньше мог быть связан с ПИК «Вагнер» или российской военной разведкой.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Что известно о наемниках на кораблях РФ

Расследователи идентифицировали 17 человек на судах, действующих в Финском заливе. Они выяснили, что у этих лиц нет необходимой морской квалификации.

По предварительным данным, 12 из них могут быть связаны с российскими наемниками или военной разведкой. В материале отмечается, что такие группы безопасности контролируют экипажи судов и следят, чтобы корабли не попали под контроль западных стран.

Выводы журналистов подтвердили представители нескольких западных разведывательных структур, в том числе финская служба безопасности Finnish Security and Intelligence Service. По одной из версий, российский «персонал безопасности» на борту также может выполнять роль связных между судами «теневого флота» и российскими военными, усилившими в последнее время свое присутствие в Балтийском море.

Как мы писали, Россия применяет GPS-спуфинг, чтобы скрывать перемещение судов своего «теневого флота» и обходить международные санкции на экспорт нефти. Система подменяет координаты судов, поэтому они отображаются в системах отслеживания в другом месте. Сначала эту технологию использовали в военных целях в Черном море, а затем для маскировки транспортировки энергоресурсов. Украина передает партнерам информацию о таких схемах, чтобы противодействовать обходу санкций.