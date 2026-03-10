- Дата публікації
Що Росія готує для Європи після війни: фінська розвідка дала тривожний прогноз
Після завершення війни в Україні Росія вивільнить свої розвідувальні ресурси та може спрямувати їх на масштабну дестабілізацію нових країн-членів НАТО.
Після закінчення повномасштабної війни в Україні Російська Федерація планує відновити свою розвідувальну мережу в Європі. Фінські спецслужби попереджають, що вивільнені ресурси Кремля можуть бути спрямовані на дестабілізацію ситуації в нових країнах-членах НАТО.
Про це пише Euractiv.
Нові методи російських спецслужб
Служба безпеки та розвідки Фінляндії (SUPO) зазначає, що війна в Україні триватиме в найближчому майбутньому, однак її фінал дозволить Москві вивільнити значні ресурси. Наразі розвідувальний потенціал РФ у Європі суттєво постраждав, але країна-агресорка вже готується до його відновлення. Фінляндія, яка має 1340 кілометрів спільного кордону з РФ, залишатиметься пріоритетною ціллю як країна НАТО, розташована між Балтійським морем та Арктичним регіоном.
Директор SUPO Юха Мартеліус наголошує, що в разі покращення відносин між Європою та Росією розвідувальна загроза для Фінляндії стане ще більш різноманітною. Для збору інформації та впливу Москва буде ширше використовувати підставних осіб, а також активізує роботу зі своїх баз на російській території.
«Російські розвідувальні ресурси та ресурси впливу, які зараз прив’язані до Україною, стануть доступними для використання в інших місцях після війни», — йдеться у заяві SUPO.
Гібридні атаки та диверсії
Раніше Гельсінкі вже звинувачували Москву у веденні гібридної війни, зокрема через штучне створення напливу мігрантів на спільному кордоні. Крім того, західні посадовці заявляли про причетність російських суден до саботажу та пошкодження підводних комунікаційних кабелів у Балтійському морі.
Водночас фінська розвідка застерігає від надмірного приписування всіх подібних інцидентів винятково Росії. У відомстві пояснюють, що коли різні події бездоказово пов’язують з РФ, це створює ілюзію того, що російський вплив на Фінляндію є набагато масштабнішим, ніж насправді.
Нагадаємо, командувач чеської армії вважає, що Путін готує вторгнення до ЄС. Нове масштабне зіткнення Росії з Європою може розпочатися вже за три-шість років, якщо союзники не продемонструють готовність до оборони, попередив Карел Ржехка.