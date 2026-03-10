Не США и не Израиль: кто действительно выиграет в войне в Иране — WP

Конфликт США с Ираном может усилить позиции России и Китая / © Associated Press

Реклама

Война между США и Ираном может иметь неожиданные геополитические последствия. Наибольшую выгоду от конфликта могут получить Россия и Китай, в то время как Соединенные Штаты рискуют потратить значительные ресурсы и отвлечься от других глобальных вызовов.

Об этом говорится в обзоре The Washington Post.

«Ближний Восток стал ключевым направлением американской оборонной политики еще на протяжении 1970-х годов после арабского нефтяного эмбарго, иранского кризиса с заложниками и советского вторжения в Афганистан. В то время США в значительной степени зависели от нефти из региона, что побудило президента Джимми Картера в 1980 году объявить доктрину защиты Персидского залива. Она предполагала, что любая попытка установить контроль над регионом будет рассматриваться как угроза жизненным интересам США и может быть отражена даже военной силой», — говорится в обзоре.

Реклама

Для этого была создана специальная военная группировка быстрого реагирования, которая впоследствии превратилась в Центральное командование США (CENTCOM). Сегодня именно он координирует операции против Ирана.

США больше не зависят от нефти, но воюют

В настоящее время Соединенные Штаты гораздо менее зависимы от импортной нефти. Некоторые чиновники администрации Дональда Трампа даже называли это причиной, почему США могут действовать против Ирана более решительно.

Однако война уже отразилась на энергетических рынках. После начала конфликта цены на бензин в США за неделю выросли примерно на 14%.

Несмотря на многочисленные попытки сократить военное присутствие в регионе, США снова оказались вовлеченными в конфликт на Ближнем Востоке. Ранее президенты Барак Обама и Дональд Трамп заявляли о необходимости сосредоточиться на других регионах мира, в частности, на Азиатско-Тихоокеанском.

Реклама

Россия получает экономическую выгоду

По мнению экспертов, одной из стран, уже получающих выгоду от конфликта, является Россия. из-за войны цены на нефть резко выросли — с примерно 73 долларов за баррель перед началом боевых действий до более чем 100 долларов.

Более того, решение США ослабить санкции по закупке российской нефти Индией также может принести дополнительные доходы Москве.

Запасы ракет США сокращаются

Еще одной проблемой является быстрое использование американских ракетных запасов. В частности, речь идет о ракетах-перехватчиках систем ПВО, которые также критически нужны Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что всего за несколько дней боевых действий на Ближнем Востоке было использовано больше ракет Patriot, чем Украина применила с начала полномасштабной войны в 2022 году.

Реклама

Китай усиливает технологическое и военное преимущество

Пока США сосредотачивают ресурсы на конфликтах на Ближнем Востоке, Китай активно наращивает экономический и технологический потенциал.

По данным Австралийского института стратегической политики, Китай уже опережает США в исследованиях по 66 из 74 ключевых технологических направлений, включая искусственный интеллект, квантовые вычисления и сверхпроводники.

Китай также доминирует в производстве многих технологических товаров:

около 70% электромобилей в мире,

80% смартфонов,

80% литий-ионных батарей,

90% дронов.

Пекин активно модернизирует армию и флот. По оценкам Пентагона, Китай стремится к 2027 году быть готов к возможному военному конфликту вокруг Тайваня.

Реклама

Кто выиграет от конфликта в Иране

Сейчас рано делать окончательные выводы по поводу результата противостояния между США и Ираном. Однако некоторые аналитики считают, что наибольшую выгоду от ситуации могут извлечь именно геополитические соперники Вашингтона — Россия и Китай.

Напомним, что война в Иране развязала руки главе Кремля Путину, сказал и заместитель начальника Генштаба (2006–2010 гг.) Игорь Романенко.

По словам эксперта, война в Иране, начатая США и Израилем, предположительно затянется.

Тем временем президент США Дональд Трамп прокомментировал состоявшийся накануне свой телефонный разговор с Путиным и рассказал, какую пользу ожидает от Кремля.