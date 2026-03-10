ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
289
Время на прочтение
1 мин

В форме и с брекетами: Ким Кардашьян показала, как выглядела в 8-м классе

Звезда поделилась редкими архивными снимками.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Associated Press

45-летняя участница реалити-шоу, бизнесвумен, инфлуэнсер и актриса — Ким Кардашьян — опубликовала в своем Instagram архивное школьное фото.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

На снимке будущая знаменитость запечатлена еще подростком. Ким позирует в белой форменной школьной рубашке с вышитым названием учебного заведения и с рюкзаком за плечами. Волосы у нее распущены, а на лице — широкая улыбка. При этом внимательные поклонники заметили, что в тот период Ким проходила ортодонтическое лечение и на ее зубах видны брекеты. Фото выглядит как типичный школьный портрет конца 1990-х и заметно отличается от гламурных образов, к которым привыкли фанаты звезды сегодня.

Судя по подписи под публикацией, снимок был сделан, когда Кардашьян училась в 8-м классе. В американской школьной системе это последний год middle school, поэтому на тот момент будущей знаменитости было примерно 13–14 лет.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Сейчас Ким уже мама четверых детей, которых она родила в браке с Канье Уэстом, с которым развелась в марте 2022-го. Дети в основном живут с Ким, хотя у них с бывшим мужем совместная опека. 15 января исполнилось 8 лет их младшей дочери Чикаго, которую родила паре суррогатная мать. Фото с дочкой, которая очень на нее похожа, Ким поделилась в Сети.

Ранее, напомним, Ким Кардашьян призналась, что купила кристальный бюстгальтер Бритни Спирс, но ей об этом не сказала.

Роскошные образы Ким Кардашьян (20 фото)

Дата публикации
Количество просмотров
289
