Новые отключения света в 5 областях: что происходит в энергосистеме Украины

Энергетика Украины / © Associated Press

В Украине снова фиксируют обесточивание в нескольких регионах после атак российских войск на энергетическую инфраструктуру. Речь идет прежде всего о прифронтовых областях.

Об этом сообщили в Укрэнерго в ежедневном сведении о состоянии энергосистемы.

По данным компании, к утру 10 марта без электроэнергии остаются часть потребителей в пяти областях:

Донецкой

Запорожский

Днепропетровской

Харьковской

Сумской

Причиной стали повреждения энергетической инфраструктуры в результате вражеских обстрелов. Там, где разрешает безопасность, энергетики уже проводят аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение.

Возможные почасовые отключения

В «Укрэнерго» предупреждают, что из-за последствий предыдущих массированных атак России в отдельных регионах уже действуют ограничения для промышленности.

Кроме того, в вечерние часы пиковой нагрузки могут применять повременные отключения света и для населения. Узнать точный график для конкретного адреса можно на сайтах или на официальных страницах местных облэнерго.

Потребление электроэнергии снижается

Несмотря на сложную ситуацию, энергетики фиксируют уменьшение потребления электроэнергии.

По состоянию на 9:30 10 марта оно было на 4,4% ниже, чем в то же время в предыдущий день. Одной из причин явилась ясная погода, повышающая эффективность работы бытовых солнечных электростанций.

Также повлияло потепление, из-за чего люди меньше используют электрообогреватели.

В «Укрэнерго» советуют по возможности переносить использование мощных электроприборов на период с 11:00 до 16:00, когда солнечные электростанции работают наиболее эффективно.

Ситуация может изменяться

Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме остается нестабильной, поэтому возможны новые изменения в ограничениях. Украинцы просят следить за сообщениями операторов систем распределения в своих регионах.

Война и удары по энергетике - последние новости

Напомним, в ночь на 10 марта Россия совершила массированную атаку по Украине, применив 137 ударных беспилотников типа Shahed и других моделей.

По данным Воздушных сил ВСУ, украинская ПВО сбила 122 дрона. Однако зафиксировано и попадание. В частности, повреждения и пострадавшие были в Днепре и Харькове, среди раненых есть дети.