Что нельзя давать котам: список продуктов вас удивит

Существует мнение, что кот самостоятельно должен выбирать, какая пища полезна его организму. Поэтому хозяева часто угощают любимцев человеческой пищей, которая чаще всего опасна для кота. Рассказываем, какими, казалось традиционными, продуктами нельзя кормить животных.

Молоко и молочные продукты

Мнение, что коты любят и должны пить коровье, козье или овечье молоко – ложное. Как и все млекопитающие, котята питаются одним только молоком – материнским. И, как и многие млекопитающие, перестают усваивать его с возрастом.

Коровье молоко не является природной пищей для кошек, у взрослого животного оно может спровоцировать диарею. К тому же казеин, содержащийся в молоке, является аллергеном. Молоко полезно только маленьким котятам до 6 месяцев. Полезно добавлять в кошачий рацион нежирные кисломолочные продукты: ряженку, кефир, творог.

Мясо для кошек

Казалось, кошки – хищники, и мясо для них естественная пища. Однако не любым мясом и рыбой можно кормить котиков.

Лучше отказаться от сырого мяса из-за риска заразить кота глистами.

Не кормите кошек субпродуктами и обрезками. Если давать мясо, то чистое.

Печень можно давать не много и только в вареном виде, потому что печень – тяжелая пища для пищеварения животного.

Рекомендуется избегать свинины, для кошек это слишком жирное мясо.

Рыба – не кошачья еда

Мнение, что рыба – любимая пища кошек, ошибочна: в природе кошки не едят рыбу. Рыба неестественная пища для кошек, поэтому давайте ее редко, предпочительно - морскую. Речная рыба опасна содержанием паразитов и провоцирует мочекаменную болезнь.

Если давать коту рыбу, то не чаще 1 – 2 раз в неделю морскую и удалять кости и начинки.

Какие овощи и фрукты не стоит давать котам

картофель, кошки не переваривают крахмал,

капуста и бобовые вызывают метеоризм и вздутие живота,

лук и чеснок содержат токсичные для животных вещества,

грибы слишком тяжелы для переваривания,

авокадо ядовитый для кошек,

орехи опасны большим содержанием фосфора,

виноград и изюм ядовиты для кошек.

Кошкам можно давать морковь, огурцы, кабачки, шпинат, салат и вареную свеклу.

Некоторые продукты с человеческого стола не только навредить кошке, но и стать причиной смерти.

Запрещено давать кошке следующие продукты:

колбасу, сосиски — эти продукты вредны для печени и сердца,

жареное мясо и сало тяжело перевариваются,

мучное, булочки, печенье, макароны вызывают вздутие и негативно влияют на вес,

косточки и хрящики застревают в горле,

сахар и сладости вызывают ожирение, диабет, ухудшает состояние зубов и общий внешний вид.

шоколад и какао вызывают проблемы с сердцем и сосудами.

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