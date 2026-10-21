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Не можете заснуть ночью?: 5 необычных способов борьбы с бессонницей
Для преодоления бессонницы существуют специальные приёмы, которые либо направлены на успокоение организма, либо помогают отвлечься от тревожных мыслей, мешающих заснуть.
Семейный врач и эксперт по сну Дебора Ли назвала пять необычных методов, которые могут помочь быстрее заснуть, если вы долго не можете отвлечься от мыслей и расслабиться перед сном. Среди рекомендаций — дыхание через левую ноздрю, техника «4-7-8», вспоминание событий дня в обратном порядке и даже попытка убедить себя не засыпать.
Об этом пишет издание Mirror.
По словам врача, некоторые из этих приемов направлены на успокоение организма, а другие помогают отвлечься от тревожных мыслей, которые могут мешать засыпать.
Дыхание через левую ноздрю
Один из предложенных способов заключается в том, чтобы лечь на бок и дышать только через левую ноздрю, осторожно прикрыв правую пальцем.
«Если вы ляжете на бок и будете дышать только левой ноздрей, это может помочь заснуть чуть быстрее», — пояснила Дебора Ли.
По её словам, такая дыхательная практика может способствовать снижению артериального давления и помочь организму успокоиться перед сном, вызывая чувство сонливости.
Реверсивная психология
Второй метод основан на принципе реверсивной психологии. Вместо того чтобы заставлять себя заснуть, врач советует попробовать противоположное — мысленно убеждать себя оставаться бодрым.
«Если вы будете постоянно приказывать себе заснуть, это только вызовет стресс и раздражение из-за того, что вы не спите. Однако, поступая наоборот — убеждая себя не спать, — вы заснете быстрее», — отметила она.
Для этого достаточно мысленно повторять фразу «Не засыпай». По словам врача, такой подход может снизить психологическое давление, связанное с попытками заснуть, и помочь человеку постепенно расслабиться.
Техника дыхания «4-7-8»
Еще один способ — дыхательное упражнение «4-7-8», которое заключается в контролируемых вдохах, задержке дыхания и медленных выдохах.
Дебора Ли рекомендует выполнять это упражнение в следующей последовательности:
прижмите кончик языка к нёбу и выдохните через рот;
закройте рот и спокойно вдыхайте через нос в течение четырёх секунд;
задержите дыхание на семь секунд;
медленно выдохните через рот в течение восьми секунд;
повторите цикл несколько раз, не заставляя себя дышать через силу.
По словам врача, такое упражнение может помочь сосредоточиться на дыхании и отвлечься от мыслей, мешающих заснуть.
В то же время задерживать дыхание на семь секунд не обязательно, если это вызывает дискомфорт: упражнение следует выполнять в удобном для себя темпе.
Вспоминайте день в обратном порядке
Людям, которые не могут заснуть из-за потока мыслей, врач советует занять мозг спокойным воспроизведением событий дня — с вечера до утра.
Начните с того, чем занимались непосредственно перед сном, например, какую телепередачу смотрели. Затем постепенно возвращайтесь к предыдущим событиям: что ели на ужин, чем занимались днём, какую музыку слушали по дороге, что было на завтрак и как началось утро.
«Прокрутите свой день в памяти, но не как обычно, а в обратном порядке. Вспоминайте детали», — пояснила Дебора Ли.
Такой метод помогает переключить внимание на конкретные воспоминания вместо тревог, планов на завтра или других мыслей, которые могут поддерживать состояние бодрости.
Напрягите пальцы ног
Последняя рекомендация врача — на короткое время напрягать пальцы ног, а затем сознательно расслаблять их.
Дебора Ли советует напрягать пальцы в течение 10 секунд, а затем расслаблять их ещё на 10 секунд. Цикл можно повторять до тех пор, пока не появится ощущение расслабления.
«Это поможет снять напряжение с остальных частей тела», — отметила врач.
Этот прием напоминает упрощённый вариант прогрессивной мышечной релаксации, во время которой человек поочерёдно напрягает и расслабляет различные группы мышц. Такая практика может быть полезна тем, кто испытывает физическое напряжение перед сном.
В то же время не стоит считать гарантированной эффективность отдельных необычных приемов, в частности дыхания только через левую ноздрю и попыток намеренно не засыпать. Если проблемы со сном повторяются регулярно, длятся долго или заметно влияют на самочувствие днем, стоит обратиться к врачу, чтобы выяснить возможные причины бессонницы.
Напомним, врач общей практики объяснил, почему многие люди каждую ночь просыпаются в три часа. Это одна из самых распространённых проблем со сном.