Что ни в коем случае нельзя делать после заката: приметы, которые не стоит игнорировать

Издавна вечер считали особым временем, когда день завершается, а вместе с ним нужно оставить позади ссоры, суету и лишние заботы. В народных приметах со временем после заката связывали благосостояние семьи, деньги и атмосферу в доме. Некоторые из них сохранились до наших дней: одни касаются бытовых привычек, другие напоминают о давних представлениях о защите дома и семейного счастья.

Не выносить мусор после заката. По поверьям, вместе с мусором можно вынести из дома благополучие и финансовую удачу. Именно поэтому хозяйки пытались убирать дом и выносить отходы еще до наступления темноты. В современном быту это скорее символическая традиция, а не реальная причина денежных проблем.

Не одалживать деньги на ночь. Народная примета предостерегает от передачи денег взаймы после заката, ведь так якобы можно отдать собственный достаток. По другим поверьям, вечером не стоит даже пересчитывать большие суммы или выяснять финансовые вопросы. Практический смысл этой традиции можно увидеть в другом: важные денежные решения лучше принимать спокойно, без спешки.

Не ссориться с близкими перед сном. Считалось, что вечерние ссоры приносят в дом раздор и надолго оставляют обиды между родными. Поэтому наши предки пытались завершать день в мире, не переносить конфликты на ночь и не засыпать с тяжелыми мыслями. Это поверье имеет вполне понятный жизненный смысл: спокойный разговор помогает не усугублять напряжение.

Не оставляйте ножи на столе на ночь. В народных представлениях острые предметы могли символизировать ссоры, опасность и невзгоды. Нож, оставленный на столе до утра, считали дурной приметой для семьи. В быту же убирать острые предметы следует, прежде всего, из соображений безопасности, особенно если дома есть дети.

Не начинать генеральную уборку поздно вечером. По приметам, вечернее подметание и мытье полов могли вымести из дома счастье и удачу. Особенно нежелательным считали уборку после заката, если она сопровождалась выносом мусора. На самом деле это поверье могло быть связано и с практическими обстоятельствами: при слабом освещении работать было неудобно, а после тяжелого дня людям нужен был отдых.

Не оставлять грязную посуду до утра. В некоторых народных традициях беспорядок на кухне связывали с неурядицами и недостатком изобилия. Считалось, что чистый стол и убранное жилище помогают сохранить хорошую атмосферу в доме. С точки зрения быта эта привычка тоже полезна: остатки пищи могут привлекать насекомых, а засохшие загрязнения сложнее отмывать.