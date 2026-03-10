Действительно ли Дубаю грозит голод: подробности от Bloomberg

Продукты / © Pixabay

Эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке создала серьезные логистические вызовы Объединенным Арабским Эмиратам. Государство, импортирующее около 90% всех продуктов питания, вынуждено экстренно перестраивать цепи поставок, чтобы не допустить пустых полок в магазинах.

Об этом пишет Bloomberg.

В настоящее время супермаркеты Дубая остаются заполненными благодаря логистическим сетям, которые были отлажены еще во время пандемии Covid-19 и недавних масштабных наводнений. Однако ситуация в регионе остается напряженной.

Ключевой проблемой для продовольственной безопасности ОАЭ стал кризис судоходства в Ормузском проливе. Из-за угроз безопасности значительные партии индийского риса, австралийского мяса и индонезийского кофе уже получили серьезные задержки.

В частности, индийские грузоотправители сообщают, что около 400 000 тонн риса басмати застряли в портах и в открытом море, не имея возможности добраться до зоны Персидского залива. Кроме того, после первых ударов по территории Ирана, международные судоходные компании массово приостановили бронирование рейсов на Ближний Восток. Это непосредственно отразилось на поставке бразильской курятины, крупнейшим рынком сбыта для которой является именно ОАЭ (около 480 000 тонн в прошлом году).

Ситуацию усложняют прямые экономические санкции со стороны Тегерана. Иран, традиционно являвшийся ведущим поставщиком свежих фруктов и овощей в Эмираты, официально запретил экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции к дальнейшему сообщению.

По данным нью-йоркской аналитической компании Altana, страны Персидского залива (ОАЭ, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Катар и Бахрейн) ежегодно импортируют зерновые, мясо и свежие продукты на сумму около 10 миллиардов долларов. Почти весь этот объем поступает транзитом именно через Ормузский пролив.

Чтобы избежать паники среди населения, власти ОАЭ перешли к активному антикризисному менеджменту. Министр экономики страны Абдулла бин Тук Аль-Марри официально заявил, что у государства достаточно стратегических запасов товаров первой необходимости, которых хватит на период от четырех до шести месяцев.

Пока правительство субсидирует логистические расходы компаний, чтобы удержать цены на стабильном уровне. Розничным торговцам издан строгий приказ не повышать стоимость товаров. Краткосрочные пробелы на полках, возникавшие на начальных этапах эскалации, быстро восполняются за счет расконсервации центральных складов.

Аналитики международного рынка отмечают, что полностью перекрыть импорт продовольствия в ОАЭ невозможно. Даже при длительном блокировании морских путей страна имеет альтернативы.

В настоящее время часть продовольствия уже перенаправляется по воздушным и наземным маршрутам. Однако эксперты предупреждают: изменение логистики неизбежно приведет к ощутимому росту расходов по всей цепочке поставок, что в долгосрочной перспективе может сказаться на конечной стоимости продуктов.

Война на Ближнем Востоке — последние новости

Напомним, из-за фактической остановки работы ключевых портов и аэропортов Дубай оказался на грани продовольственного коллапса. По данным генерального директора международной логистической компании Kühne+Nagel Штефана Пауля, запасов свежих продуктов в городе осталось всего на 10 дней. Поскольку ОАЭ критически зависят от импорта, жесткий дефицит продовольствия может наступить очень быстро.

Кстати, также на фоне эскалации конфликта в Объединенных Арабских Эмиратах фиксируют массовую эвакуацию иностранцев и местных жителей. Из-за поспешного выезда многие люди покидают своих домашних животных или обращаются к ветеринарам с просьбой усыпить даже здоровых любимцев.

Местные приюты и волонтерские организации сообщают о резком росте количества заброшенных собак и кошек. Центры передержки животных уже перегружены, а в соцсетях появляются многочисленные сообщения о животных, оставленных на улицах или у приютов.

Зоозащитники отмечают, что подобные ситуации нередко возникают в регионах, охватывающих войны или масштабные кризисы, когда люди, спасаясь от опасности, отказываются от домашних питомцев.