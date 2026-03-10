Еще одна страна вступает в войну? Австралия направляет самолет и войска на Ближний Восток

Австралийский самолет дальнего радиолокационного наблюдения E-7A Wedgetail

Реклама

Австралия разворачивает авиацию и военный контингент в ОАЭ на фоне обострения на Ближнем Востоке. Эксперты анализируют, не втянет ли это страну в войну США и Израиля против Ирана.

Об этом говорится в статье The Conversation.

Королевские военно-воздушные силы Австралии (RAAF) снова направляются на Ближний Восток с новой миссией. Для многих это может показаться неожиданным, учитывая то, насколько противоречивым в свое время было участие Австралии в войне в Ираке.

Реклама

Правительство премьер-министра Энтони Албаниза приняло решение направить в ОАЭ самолет дальнего радиолокационного наблюдения E-7A Wedgetail. Вместе с ним в регион отправляют 85 военных и запас ракет класса «воздух-воздух», которые могут сбивать беспилотники.

Самолеты Wedgetail уже неоднократно использовались в подобных миссиях. Их привлекали не только на Ближнем Востоке, но и недавно в Европе — в рамках миссии НАТО в поддержку Украины.

Хотя недавно Австралия заключила с ОАЭ стратегическое экономическое соглашение, нынешнее развертывание, вероятно, связано с соглашением об оборонном сотрудничестве между странами, которое действует еще с 2007 года.

Вступает ли Австралия в войну с Ираном?

В связи с этим возникает вопрос: означает ли отправка австралийской военной техники и персонала, что страна фактически вступает в войну?

Реклама

Несмотря на то, что это решение, без сомнения, согласуется с интересами администрации президента США Дональда Трампа, оно не предусматривает участия Австралии в израильско-американской воздушной операции против Ирана.

Основная роль E-7A Wedgetail — помочь ОАЭ укрепить собственную оборону. Часть наземных радаров дальнего наблюдения страны была повреждена во время атак со стороны Ирана, и австралийский самолет должен частично компенсировать потерю этих возможностей. Он оснащен мощной системой воздушного радиолокационного контроля и способен заранее предупреждать о приближении воздушных атак — вероятнее всего, беспилотников «Шахед», которые использует Иран.

Полученные данные о движении вражеских самолетов и дронов будут передаваться в системы противовоздушной обороны и истребителей ОАЭ, чтобы те могли оперативно реагировать.

Система ПВО ОАЭ считается одной из самых современных в регионе. За время конфликта она перехватила более 1000 иранских баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников.

Реклама

Однако такое количество перехватов приводит к постепенному сокращению запасов ракет-перехватчиков. Поэтому Австралия также передает ОАЭ часть своих ракет AIM-120 AMRAAM средней дальности для борьбы с дронами.

Помощь Австралии для ОАЭ — возможные последствия

Сам факт этого развертывания не означает, что Австралия участвует в боевых действиях. Его основная цель — усилить систему противовоздушной обороны ОАЭ.

Однако даже с чисто оборонительной функцией миссия может выглядеть для Ирана как поддержка израильско-американской воздушной кампании.

Кроме того, косвенно она может помочь США: участие австралийских сил в защите ОАЭ уменьшит потребность в американских ресурсах для этой задачи, что позволит США сосредоточиться на ударах по Ирану. Именно поэтому австралийское правительство старается очень осторожно формулировать свои заявления, чтобы не создавать такого впечатления.

Реклама

Более серьезным риском является то, что Австралия может постепенно втянуться и в другие операции, ведь ее военные уже находятся в регионе.

В частности, Иран фактически заблокировал судоходство через Ормузский пролив, что нарушило глобальные поставки нефти и газа. Если ВМС США попытаются силой восстановить движение судов через пролив, Австралию могут попросить поддержать операцию — по крайней мере, используя уже развернутый E-7A Wedgetail.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна вместе с европейскими союзниками готовит «чисто оборонительную» миссию для сопровождения судов через пролив после завершения «самой интенсивной фазы» войны. Австралию также могут попросить присоединиться к этой инициативе, что повысит риск атак со стороны Ирана на ее самолеты. Учитывая зависимость Австралии от поставок нефти через этот пролив и влияние этого маршрута на цены на топливо, правительству будет непросто отказаться.

Таким образом, отправка E-7A Wedgetail может стать первым сигналом возможного расширения военного присутствия Австралии на Ближнем Востоке — как это уже случалось во время войн в Ираке и Афганистане, а также во время борьбы с «Исламским государством». В такой ситуации Австралия, как и страны Персидского залива, может оказаться зависимой от решений, которые фактически «совместно» будут принимать Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Реклама

Война на Ближнем Востоке расширяется — последние новости

К слову, 5 марта иранские дроны (вероятно, Arash 2) атаковали Азербайджан. Один БпЛА попал в терминал аэропорта Нахичеваня, другой упал возле школы в селе Шекерабад. В результате ударов двое гражданских получили ранения. МИД Азербайджана решительно осудил действия Ирана, назвав их нарушением международного права, что обостряет напряженность в регионе.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым отрицает причастность Тегерана к атаке беспилотника на аэропорт, пообещав провести расследование. Алиев, который назвал инцидент терактом, настаивает на официальных извинениях, объяснениях и наказании виновных, хотя и заявил, что Баку не будет участвовать в военной операции против Ирана.

9 марта силы ПВО НАТО перехватили иранскую баллистическую ракету в воздушном пространстве Турции. По данным Минобороны страны, обломки упали в районе Газиантепа на открытой местности, пострадавших нет. Анкара призвала к региональной стабильности, однако заявила о готовности решительно реагировать на любые угрозы своей территории.