Ще одна країна вступає у війну?: Австралія направляє літак і війська на Близький Схід

Австралійський літак дальнього радіолокаційного спостереження E-7A Wedgetail / © Міністерство оборони Австралії

Австралія розгортає авіацію та військовий контингент в ОАЕ на тлі загострення на Близькому Сході. Експерти аналізують, чи не втягне це країну у війну США та Ізраїлю проти Ірану.

Про це йдеться у статті The Conversation.

Королівські військово-повітряні сили Австралії (RAAF) знову прямують на Близький Схід із новою місією. Для багатьох це може видаватися несподіваним, зважаючи на те, наскільки суперечливою свого часу була участь Австралії у війні в Іраку.

Уряд прем’єр-міністра Ентоні Албаніза ухвалив рішення направити до ОАЕ літак дальнього радіолокаційного спостереження E-7A Wedgetail. Разом із ним до регіону відправляють 85 військових та запас ракет класу «повітря-повітря», які можуть збивати безпілотники.

Літаки Wedgetail уже неодноразово використовувалися у подібних місіях. Їх залучали не лише на Близькому Сході, а й нещодавно в Європі — у межах місії НАТО на підтримку України.

Хоча нещодавно Австралія уклала з ОАЕ стратегічну економічну угоду, нинішнє розгортання, імовірно, пов’язане з угодою про оборонну співпрацю між країнами, яка діє ще від 2007 року.

Чи вступає Австралія у війну з Іраном?

У зв’язку з цим постає запитання: чи означає відправлення австралійської військової техніки та персоналу, що країна фактично вступає у війну?

Попри те, що це рішення, без сумніву, узгоджується з інтересами адміністрації президента США Дональда Трампа, воно не передбачає участі Австралії в ізраїльсько-американській повітряній операції проти Ірану.

Основна роль E-7A Wedgetail — допомогти ОАЕ зміцнити власну оборону. Частина наземних радарів далекого спостереження країни була пошкоджена під час атак з боку Ірану, і австралійський літак має частково компенсувати втрату цих можливостей. Він оснащений потужною системою повітряного радіолокаційного контролю і здатний заздалегідь попереджати про наближення повітряних атак — найімовірніше, безпілотників «Шахед», які використовує Іран.

Отримані дані про рух ворожих літаків і дронів передаватимуться до систем протиповітряної оборони та винищувачів ОАЕ, щоб ті могли оперативно реагувати.

Система ППО ОАЕ вважається однією з найсучасніших у регіоні. За час конфлікту вона перехопила понад 1000 іранських балістичних і крилатих ракет, а також безпілотників.

Однак така кількість перехоплень призводить до поступового скорочення запасів ракет-перехоплювачів. Тому Австралія також передає ОАЕ частину своїх ракет AIM-120 AMRAAM середньої дальності для боротьби з дронами.

Допомога Австралії для ОАЕ — можливі наслідки

Сам факт цього розгортання не означає, що Австралія бере участь у бойових діях. Його основна мета — посилити систему протиповітряної оборони ОАЕ.

Однак навіть із суто оборонною функцією місія може мати вигляд для Ірану як підтримка ізраїльсько-американської повітряної кампанії.

Крім того, непрямо вона може допомогти США: участь австралійських сил у захисті ОАЕ зменшить потребу в американських ресурсах для цього завдання, що дозволить США зосередитися на ударах по Ірану. Саме тому австралійський уряд намагається дуже обережно формулювати свої заяви, щоб не створювати такого враження.

Серйознішим ризиком є те, що Австралія може поступово втягнутися і в інші операції, адже її військові вже перебувають у регіоні.

Зокрема, Іран фактично заблокував судноплавство через Ормузьку протоку, що порушило глобальні постачання нафти та газу. Якщо ВМС США спробують силою відновити рух суден через протоку, Австралію можуть попросити підтримати операцію — принаймні використовуючи вже розгорнутий E-7A Wedgetail.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна разом із європейськими союзниками готує «суто оборонну» місію для супроводу суден через протоку після завершення «найінтенсивнішої фази» війни. Австралію також можуть попросити долучитися до цієї ініціативи, що підвищить ризик атак з боку Ірану на її літаки. Враховуючи залежність Австралії від постачання нафти через цю протоку та вплив цього маршруту на ціни на паливо, уряду буде непросто відмовитися.

Отже, відправлення E-7A Wedgetail може стати першим сигналом можливого розширення військової присутності Австралії на Близькому Сході — як це вже траплялося під час воєн в Іраку та Афганістані, а також під час боротьби з «Ісламською державою». У такій ситуації Австралія, як і країни Перської затоки, може опинитися залежною від рішень, які фактично «спільно» ухвалюватимуть Трамп прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Війна на Близькому Сході розширюється — останні новини

До слова, 5 березня іранські дрони (ймовірно, Arash 2) атакували Азербайджан. Один БпЛА влучив у термінал аеропорту Нахічеваня, інший впав біля школи в селі Шекерабад. Унаслідок ударів двоє цивільних отримали поранення. МЗС Азербайджану рішуче засудило дії Ірану, назвавши їх порушенням міжнародного права, що загострює напруженість у регіоні.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан у телефонній розмові з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим заперечив причетність Тегерана до атаки безпілотника на аеропорт, пообіцявши провести розслідування. Алієв, який назвав інцидент терактом, наполягає на офіційних вибаченнях, поясненнях та покаранні винних, хоча й заявив, що Баку не братиме участі у військовій операції проти Ірану.

9 березня сили ППО НАТО перехопили іранську балістичну ракету в повітряному просторі Туреччини. За даними Міноборони країни, уламки впали в районі Газіантепа на відкритій місцевості, постраждалих немає. Анкара закликала до регіональної стабільності, проте заявила про готовність рішуче реагувати на будь-які загрози своїй території.