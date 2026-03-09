«Ми перемогли, але недостатньо»: Трамп розповів, скільки ще воюватиме проти Ірану

Трамп назвав війну з Іраном «короткостроковою екскурсією» / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп натякнув, що війна в Ірані може наближатися до свого завершення, проте одночасно з цим запевнив, що хоче абсолютної перемоги над іранським режимом.

Низку суперечливих між собою заяв глава Білого дому зробив в інтерв’ю CBS.

«Перемогли, але недостатньо перемогли»

«Я думаю, що війну практично закінчено. У них немає флоту, немає засобів зв’язку, у них немає ВПС», — заявив президент США.

Він похвалився, що Вашингтон «значно випередили» початковий прогноз, згідно з яким війна мала тривати 4–5 тижнів.

«Наша країна справді добре справляється. Я маю на увазі, на такому рівні, про який ніхто не думав. Ми здійснили невелику екскурсію, бо відчували, що мусимо це зробити, щоб позбутися зла. Я думаю, ви побачите, що це буде короткострокова екскурсія», — сказав президент США.

Трамп заявив, що США «вже перемогли Іран, але недостатньо перемогли».

«Ми сповнені рішучості здобути абсолютну перемогу над цим терористичним режимом. І ми не поступимося, доки ворог не буде повністю і рішуче розгромлений. Пам’ятайте, Іран зробив так багато поганих речей», — запевнив він.

За словами глави Білого дому, лідерів Ірану ліквідовано, або вони відраховують хвилини до своєї ліквідації.

Трамп заявив виданню, що у нього «немає жодних повідомлень» для нового верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї.

Трамп заявив, що Іран мав напасти на США протягом тижня

«Протягом тижня вони збиралися напасти на нас. 100%. У них усіх були ці ракети, набагато більше, ніж хтось думав, і вони збиралися на нас напасти», — стверджує Трамп.

Він запевняє, що іранці збиралися атакувати весь Близький Схід та Ізраїль, і «якби у них була ядерна зброя, вони б застосували її проти Ізраїлю». Трамп заявив, що Ізраїль був би «знищений» без втручання США

Трамп думає про захоплення Ормузької протоки

Дональд Трамп також заявив, що його адміністрація розмірковує про захоплення Ормузької протоки.

Протока є одним із найважливіших у світі маршрутів доставки енергоносіїв, через який перевозиться приблизно п’ята частина світових поставок нафти. Найбільший обсяг нафти та газу через Ормузьку протоку імпортує саме Китай.

Комерційне судноплавство цим водним шляхом фактично зупинилося від початку війни між США та Ізраїлем проти Ірану 10 днів тому.

Трамп запевнив, що Ормузька протока відкрита, але Білий дім все ще «думає про її захоплення» і може «багато чого зробити».

Нагадаємо, що Іран не закрив протоку, але погрожував обстріляти будь-які американські чи ізраїльські танкери, які спробують пройти через неї.

Ціни на нафту впали після заяви Трампа

Як пише Bloomberg, нафтовий ринок відреагував на заяву Трампа про «майже завершену війну» з Іраном і ціни на «чорне золото» впали до 89 доларів за барель.

CNN зауважує, що коментарі Трампа майже завершену війну прозвучали лише через кілька годин після того, як міністр оборони США Піт Хегсет ретвітнув зображення, на якому, зокрема, було написано: «Ми тільки почали воювати».

Раніше NYT назвав 5 спільних рис, чому удари Трампа по Ірану нагадують війну Путіна в Україні.