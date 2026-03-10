Турция срочно усиливает ПВО из-за атаки Ирана — что известно о ситуации в стране

Атаки Ирана заставляют Турцию усиливать оборону

Реклама

Турция усиливает противовоздушную и противоракетную оборону на фоне обострения войны в Иране. В Малатье развернули систему противоракетной обороны Patriot, которая входит в состав сил НАТО.

Об этом сообщило Министерство обороны Турции.

Там отметили, что система готовится к полной боевой готовности по защите турецкого воздушного пространства.

Реклама

В ведомстве добавили, что Анкара координирует свои действия с НАТО и союзниками и продолжает внимательно следить за развитием событий в регионе, одновременно работая над сохранением стабильности.

Иран еще раз запустил ракету в сторону Турции

Решение об усилении противовоздушной обороны было принято после нового инцидента с Ираном.

9 марта, с территории Ирана была запущена баллистическая ракета, вошедшая в воздушное пространство Турции.

По данным турецкого Министерства обороны, воздушную цель перехватили системы ПВО и ПРО НАТО, развернутые в Восточном Средиземноморье.

Реклама

Обломки сбитой ракеты упали на открытой местности в районе Газиантепа. По предварительной информации, пострадавших нет.

Анкара подчеркнула, что выступает за сохранение добрососедских отношений и региональной стабильности, но готова решительно реагировать на любые угрозы.

«Мы еще раз подчеркиваем, что против любой угрозы территории или воздушному пространству Турции будут приняты все необходимые меры без колебаний», — заявили в министерстве.

Война в Иране расширяется — последние новости

Это уже далеко не первый подобный случай. 4 марта Иран впервые запустил баллистическую ракету в направлении Турции. Она пролетела над территорией Ирака и Сирии и была уничтожена в Восточном Средиземноморье.

Реклама

Тогда Анкара начала консультации с НАТО и союзниками по дальнейшим действиям.

В то же время, Иран отрицает запуск ракет в сторону Турции, заявляя, что уважает суверенитет «соседней и дружественной страны».

В НАТО осудили инцидент, но отметили, что он не является основанием для применения статьи 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне.

Также стало известно, что Иран готовил теракты в Азербайджане. Среди потенциальных целей террористической атаки был нефтепровод Баку-Джейхан. Баку предотвратил теракты.