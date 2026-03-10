Атаки Ирана на Турцию: Эрдоган резко отреагировал на запуски ракет

Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

Турция не одобряет как атаки против Ирана, так и нападения Тегерана на «братские страны» в регионе.

Об этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора по телефону с иранским лидером Масудом Пезешкианом, об этом сообщает «Укринформ».

Кроме того, заявил Эрдоган, Анкара не видит никаких оправданий для нарушения турецкого воздушного пространства. Более того, говорит он, страна страдает от конфликтов, в которых она не является стороной.

«Турция не одобряет незаконное вмешательство против Ирана и нападения Ирана на братские страны в регионе… Нападения на братские страны не отвечают ничьим интересам и эти действия должны прекратиться», — сказал президент Турции.

В то же время, иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что ракеты, вошедшие в воздушное пространство Турции, не были иранского происхождения. По его словам, Тегеран проведет всестороннее расследование.

Запуск иранских ракет по Турции

Впервые Турция сообщила 4 марта, что Иран запустил баллистическую ракету в ее сторону . Баллистика была «перехвачена и обезврежена» силами обороны НАТО в Восточном Средиземноморье. НАТО осудило следующие действия Тегерана.

Тогда Иран открестился и возразил запуск баллистической ракеты в сторону Турции . Тегеран заявил, что вооруженные силы Исламской Республики Иран уважают суверенитет «соседней и дружественной страны».

Впрочем, 9 марта турецкое Минобороны заявило, что Иран снова запустил баллистическую ракету. Воздушная цель, которая вошла в воздушное пространство страны, «нейтрализовали элементы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО».

После двух инцидентов с ракетами Минобороны Турция сообщила о срочном усилении ПВО. В Малатье развернули систему противоракетной обороны Patriot, которая входит в состав сил НАТО.