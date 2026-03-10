Искали почти месяц: в Карпатах нашли мертвым доцента университета из Одессы

Алексей Ходаков

В лесном массиве урочища Турбат, у горы Матияска Тячевского района Закарпатской области, найдено тело Алексея Ходакова — доцента Одесского национального технологического университета.

Об этом сообщил депутат Ужгородского горсовета Виталий Глагола в Telegram.

Тело ученого обнаружил другой турист и сейчас передали на экспертизу. Впрочем, Виталий Глагола отметил, что личность погибшего уже установили.

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям отметили, что разыскивали Алексея Ходакова с конца февраля. В это время он исчез во время похода в горах Закарпатья.

Ученый приехал 14 февраля, вышел на маршрут из Драгобрата. Был хорошо экипирован.

Спасатели говорят, что этот маршрут популярен и считается безопасным. Кроме того, отмечается, что у Алексея Ходакова был многолетний опыт горных путешествий. Его телефон позже был зафиксирован в селе Березово, расположенном в стороне от маршрута. Последний раз выходил в интернет вечером 17 февраля. С тех пор его местонахождение было неизвестно.

Подобные случаи уже происходили в Карпатах зимой

Это не первый раз, когда туристы из Одессы теряются в Карпатах зимой. Так, в 2022 году в январе в Службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Петрос заблудились четверо туристов: трое мужчин и женщина, все из Одессы. Туристы вышли в поход, несмотря на то, что спасатели во время регистрации призвали их отказаться от путешествия в связи с плохими погодными условиями. В то же время туристы смогли подняться на Петрос, но когда спускались вниз, то из-за плохой видимости и сильных осадков потеряли ориентир и заблудились.

В декабре 2021 года во время катания на снегоходах скрылись трое мужчин. Двое добрались до базы отдыха, а третий, из Одессы, был впоследствии найден мертвым. Тогда для поиска спасатели задействовали вертолет.

Ранее мы писали о том, что в Карпатах погиб 26-летний турист из Бахмута. На туристическом маршруте мужчина сорвался в обрыв. Он умер во время реанимационных мероприятий спасателей.