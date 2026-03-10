ТСН у соціальних мережах

Шукали майже місяць: в Карпатах знайшли мертвим доцента університету з Одеси

Олексія Ходакова розшукували від кінця лютого, саме тоді він зник під час походу в горах Закарпаття.

У лісовому масиві урочища Турбат, біля гори Матияска Тячівського району Закарпатської області знайдено тіло Олексія Ходакова — доцента Одеського національного технологічного університета.

Про це повідомив депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола у Telegram.

Тіло вченого виявив інший турист й зараз його передали на експертизу. Утім Віталій Глагола зазначив, що особу загиблого вже встановили.

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій зазначили, що розшукували Олексія Ходакова від кінця лютого. Саме тоді він зник під час походу в горах Закарпаття.

Вчений приїхав 14 лютого, вийшов на маршрут з Драгобрата. Був добре екіпірованим.

Рятувальники кажуть, що це маршрут популярний і вважається безпечним. Крім того, зазначається, що Олексій Ходаков мав багаторічний досвід гірських подорожей. Його телефон пізніше був зафіксований у селі Березово, яке розташоване осторонь від маршруту. Востаннє виходив в інтернет увечері 17 лютого. Відтоді його місцеперебування було невідоме.

Подібні випадки вже траплялися у Карпатах взимку

Це не вперше, коли туристи з Одеси губляться у Карпатах взимку. Так у 2022 році у січні до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в районі гори Петрос заблукали четверо туристів: троє чоловіків і жінка, всі з Одеси. Туристи вийшли в похід попри те, що рятувальники під час реєстрації закликали їх відмовитися від мандрівки у зв’язку з поганими погодними умовами. Водночас туристи спромоглися піднятися на Петрос, але коли спускалися вниз, то через погану видимість і сильні опади втратили орієнтир та заблукали.

У грудні 2021 року під час катання на снігоходах зникли троє чоловіків. Двоє дісталися бази відпочинку, а третій, з Одеси, був згодом знайдений мертвим. Тоді для пошуку рятувальники задіяли вертоліт.

Раніше ми писали про те, що у Карпатах помер 26-річний турист з Бахмута. На туристичному маршруті чоловік зірвався в урвище. Він помер під час реанімаційних заходів рятувальників.

