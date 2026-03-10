Мобілізація в Україні: які повістки в березні означають відправлення до війська

Березневі повістки 2026 / © ТСН

В Україні є чинним воєнний стан і загальна мобілізація, тому чоловіки, які перебувають на військовому обліку, можуть отримувати різні типи повісток.

Про це нагадують у матерріалі OBOZ.UA.

Зазначимо, що в кожному документі має бути вказана мета виклику до територіального центру комплектування (ТЦК).

Види повісток 2026 року

Тож, які повістки найчастіше вручають у березні та які з них передбачають реальну відправку до війська?

Видів повісток, що вручають 2026 року є декілька.

Для уточнення даних

Таку повістку вручають для оновлення інформації про стан здоров’я, сімейний стан, місце роботи та інші важливі відомості.

Для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК)

Документ підписує керівник ТЦК, а до нього додається спеціальна картка з висновком медкомісії про придатність, обмежену придатність або непридатність до служби.

Мобілізаційне розпорядження

Після визнання придатним військовозобов’язаний може отримати цей документ, який підтверджує включення до мобілізаційного резерву і містить інформацію про підрозділ або місце збору.

Повістка на відправлення до війська

Вона містить точну дату, час і місце прибуття перед направленням до навчального центру або військової частини. Саме ця повістка означає, що чоловік буде відправлений на службу.

Хто і де вручає повістки

Документи можуть бути вручені як особисто під час оповіщення, так і надіслані рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

Право вручати повістки мають:

працівники ТЦК і СП,

представники місцевих адміністрацій та органів самоврядування,

керівники підприємств та установ,

співробітники розвідки і СБУ (щодо резервістів і тих, хто перебуває на обліку).

Повістки можуть вручатися в будь-який час доби: вдома, на роботі або навчанні, у громадських місцях, на блокпостах та пунктах пропуску через кордон.

Що важливо знати про повістки

Ігнорування повістки не обмежується одноразовим штрафом. За кожну неявку передбачене окреме покарання, а повторні виклики можуть надходити необмежену кількість разів.

Додамо, що в березні 2026-го в застосунку «Резерв+» в електронному військово-обліковому документі у багатьох користувачів з’явилася відмітка: «ВОС 999. Потребує базової загальновійськової підготовки». Раніше вже надавалося пояснення, що це означає Так, зокрема, у Міноборони заявили, що така військово-облікова спеціальність не є підставою для штрафу чи інших обмежень..

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, що 2026 року жінки-медики в Україні зобов’язані перебувати на військовому обліку, але їхня мобілізація залишається добровільною.

Також президент України Володимир Зеленський підписав новий закон щодо права на відстрочку від мобілізації. Він гарантує 12 місяців відстрочки від мобілізації для молодих військових, які відслужили річний контракт.