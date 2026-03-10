Чи можуть мобілізувати жінок-медиків в Україні: юрист дав чітку відповідь

Мобілізація жінок / © ТСН.ua

Жінки, які мають медичну чи фармацевтичну освіту, повинні перебувати на військовому обліку. Але, як пояснили юристи, їхня мобілізація має певні особливості.

Про ці нюанси розповів адвокат Андрій Карпенко на порталі «Юристи.UA».

До юристів звернувся громадянин, який проходить військову службу в ЗСУ. Чоловік розповів, що його дружина працює медиком, і поцікавився, чи можуть її мобілізувати.

«Вам немає за що хвилюватися. Мобілізація жінок-медиків можлива тільки з добровільної згоди», — запевнив громадянина адвокат Андрій Карпенко.

За яких умов жінок-медиків можуть призвати в ЗСУ

Юрист пояснив, що уже під час повномасштабної війни у процес військового обліку відбулися певні зміни. Ці зміни, зокрема, стосуються і військовозобов’язаних жінок.

«У 2026 році жінки-медики в Україні зобов’язані перебувати на військовому обліку. Але їхня мобілізація залишається добровільною», — наголосив Карпенко.

Також адвокат пояснив, як така громадянка все ж може потрапити на військову службу. «Жінки з медичною / фармацевтичною освітою можуть бути призвані на службу лише за власною згодою та після проходження ВЛК. Примусовий призов медикинь у 2026 році не передбачений», — резюмував Андрій Карпенко.

Нагадаємо, в Україні триває процес загальної мобілізації військовозобов’язаного населення. Цей процес розпочався після запровадження на усій території країни воєнного стану. Президент Володимир Зеленський 26 січня 2026 року підписав закони про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації. Таким чином воєнний стан в Україні подовжено на 90 діб, до 4 травня.