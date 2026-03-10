ТСН у соціальних мережах

У смарагдовому пальті та з золотою брошкою на грудях: принцеса Анна на Службі Співдружності

Члени королівської сім’ї відвідали службу у Вестмінстерському абатстві на честь Дня Співдружності.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Тімоті Лоуренс та принцеса Анна

Тімоті Лоуренс та принцеса Анна / © Getty Images

Зазвичай, служба проходить у другий понеділок березня в Лондоні. Очолювали її король Чарльз та королева Камілла, яка з’явилася на публіці у яскравому червоному пальті від Fiona Clare, до якого прикріпила розкішну брошку матері Єлизавети II від Cartier.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Принцеса Анна обрала елегантний образ у смарагдовому відтінку з коміром-стійкою і на чорних ґудзиках з квітами, доповнивши вбрання капелюхом відповідного кольору, перлинними сережками-вісячками та золотою брошкою, прикрашеною перлами.

Тімоті Лоуренс та принцеса Анна / © Getty Images

Тімоті Лоуренс та принцеса Анна / © Getty Images

Королівська принцеса тримала під пахвою невелику чорну сумку і була одягнена в рукавички, а взула Анна шкіряні туфлі на підборах, прикрашені бантами. Її супроводжував чоловік віце-адмірал сер Тімоті Лоуренс, одягнений у сірий костюм, білу сорочку та блакитну краватку.

Нагадаємо, ефектний образ для виходу у світ цього дня обрала і принцеса Уельська Кейт. На ній була нова сукня-пальто Catherine Walker, яку доповнював капелюх із широкими крисами Seangbarrett і культові сережки королеви Єлизавети II, які вона отримала як весільний подарунок 1947 року від Гакіма Бахрейна.

Принц і принцеса Уельські / © Getty Images

Принц і принцеса Уельські / © Getty Images

