У смарагдовому пальті та з золотою брошкою на грудях: принцеса Анна на Службі Співдружності

Зазвичай, служба проходить у другий понеділок березня в Лондоні. Очолювали її король Чарльз та королева Камілла, яка з’явилася на публіці у яскравому червоному пальті від Fiona Clare, до якого прикріпила розкішну брошку матері Єлизавети II від Cartier.

Принцеса Анна обрала елегантний образ у смарагдовому відтінку з коміром-стійкою і на чорних ґудзиках з квітами, доповнивши вбрання капелюхом відповідного кольору, перлинними сережками-вісячками та золотою брошкою, прикрашеною перлами.

Королівська принцеса тримала під пахвою невелику чорну сумку і була одягнена в рукавички, а взула Анна шкіряні туфлі на підборах, прикрашені бантами. Її супроводжував чоловік віце-адмірал сер Тімоті Лоуренс, одягнений у сірий костюм, білу сорочку та блакитну краватку.

Нагадаємо, ефектний образ для виходу у світ цього дня обрала і принцеса Уельська Кейт. На ній була нова сукня-пальто Catherine Walker, яку доповнював капелюх із широкими крисами Seangbarrett і культові сережки королеви Єлизавети II, які вона отримала як весільний подарунок 1947 року від Гакіма Бахрейна.