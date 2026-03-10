Сірий міленіальний колір вже не в моді / © Associated Press

Реклама

Як і у світі моди, у дизайні інтер’єру є тренди, які переживають справжній бум, а потім раптово мають застарілий вигляд. Колись усі були закохані у контрастне поєднання бірюзового та коралового у 1980-х, а у 1990-х популярними були синьо-жовті інтер’єри у стилі кантрі. У 2010-х їх місце зайняв міленіальний сірий — холодний, мінімалістичний відтінок, який заполонив квартири та новобудови.

У 2026 році на зміну стерильним нейтралам приходять шоколадні, глиняні та мохові кольори, а разом із ними повертається індивідуальність, про це розповіло видання Real Simple.

Сірий більше не в моді

Кілька років тому сірий здавався ідеальним рішенням. Він мав сучасний та універсальний вигляд, і легко поєднувався з меблями різних стилів. Однак із часом стало зрозуміло, що надлишок холодних відтінків робить простір бездушним.

Реклама

Цей колір «віджив своє» та тепер сприймається занадто холодним. Сірий довгий час був «безпечним» нейтральним тлом, але поступово позбавив інтер’єри тепла та характеру. Багато людей обирали такі кольори лише з однієї причини, щоб квартира мала привабливий вигляд для майбутнього продажу. У результаті наші домівки почали мати однаково мінімалістичний вигляд, без індивідуальності.

Що таке «нудний беж» і чому його критикують

Разом із сірим під критику дизайнерів потрапив ще один популярний відтінок — так званий «нудний беж». Це дуже світлий, майже безхарактерний колір, який часто використовують у мінімалістичних інтер’єрах. Проблема у тім, що сам по собі він має незавершений та надто нейтральний вигляд. Такий інтер’єр може бути акуратним, але рідко викликає емоції чи відчуття затишку.

Теплі природні відтінки

На зміну холодній палітрі приходять глибші природні кольори. 2026 року активно використовують:

шоколадно-коричневий

мохово-зелений

теракотовий

охристий

кремово-піщаний

Ці кольори створюють атмосферу тепла та роблять інтер’єр «живішим». Особливо популярним стає коричневий, який довгий час вважали застарілим, але тепер він повертається у сучасних інтер’єрах. У поєднанні з зеленими чи глиняними відтінками він створює дуже природну та затишну атмосферу.

Реклама

Максималізм

Ще одна помітна тенденція — відхід від стерильного мінімалізму до максималізму. Це означає більше кольору, текстур і декоративних елементів. Серед популярних трендів:

шпалери з виразними малюнками

настінні розписи

пофарбована підлога

вінтажні предмети з блошиних ринків

яскраві декоративні деталі

Такі інтер’єри мають особистіший вигляд і відображають характер власника.

Один колір на всю кімнату

Один із наймодніших хитриків зараз — монохром Його суть проста, кімната повністю фарбується одним кольором, тобто однаковий відтінок використовують для:

стін

дверей

плінтусів

іноді навіть стелі

Це створює відчуття цілісності простору та робить кімнату візуально гармонійною. Варто використовувати для такого хитрика насичені кольори, наприклад сливовий, темно-червоний та моховий зелений.

Реклама

Якщо яскраві кольори здаються занадто сміливими, варто почати з тепліших нейтральних відтінків, наприклад:

глиняний

кам’яний

кремово-піщаний

Вони мають більше глибини та змінюються залежно від освітлення. А кілька кольорових акцентів, наприклад, подушки, картини чи меблі, можуть зробити інтер’єр набагато цікавішим.

Епоха холодних сірих інтер’єрів поступово завершується. 2026 року дизайнери радять відмовитися від безпечних, але нудних кольорів і звернути увагу на теплі природні відтінки, глибокі текстури та сміливі рішення. Головна ідея нового тренду проста, домівка має відображати характер її власника, а не мати вигляд безликого шоуруму.