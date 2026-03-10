ТСН у соціальних мережах

Донька Джонні Деппа прийшла на показ Chanel у головному уборі в леопардовий принт

Зірка обрала «хижий» принт для своєї появи на Тижні моди.

Лілі-Роуз Депп

Лілі-Роуз Депп / © Associated Press

Акторка та модель Лілі-Роуз Депп, яка багато років співпрацює з Модним домом Chanel і навіть була колись однією із муз Карла Лагерфельда, з’явилася на показі у Парижі.

На шоу, яке відбулося у межах Тижня моди, Лілі-Роуз прийшла підтримати Матьє Блазі — нового креативного директора бренду, який презентував колекцію на сезон осінь-зима 2026-2027.

Лілі-Роуз Депп / © Associated Press

Лілі-Роуз Депп / © Associated Press

Одягла 26-річна дівчина образ з анімалістичним принтом, зокрема сукню міді по фігурі з широкими брительками, а також оригінальний капелюшок з великим бантом у ретростилі.

Лілі-Роуз доповнила образ туфлями на підборах і з ремінцями, а також яскравим макіяжем. Волосся дівчини було укладено на один бік у елегантну зачіску з хвилею.

Лілі-Роуз Депп / © Associated Press

Лілі-Роуз Депп / © Associated Press

Також показ відвідала акторка Марго Роббі, яка продемонструвала абсолютно новий образ з короткою стрижкою. Нова зачіска акторки є явним «новим початком», адже таким чином вона продемонструвала, що поставила крапку після релізу фільму «Буремний перевал», готова до нових ролей і не боїться змін.

Світські виходи Лілі-Роуз Депп

