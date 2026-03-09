Принцеса Кейт доповнила свій вишуканий образ сережками королеви Єлизавети, яким вже 79 років

Принцеса Кейт / © Getty Images

У другий понеділок березня у Великій Британії традиційно святкують День Співдружності. З цієї нагоди у Лондоні у Вестмінстерському абатстві провели службу, яку відвідали представники королівської родини, прем’єр-міністр Кір Стармер та деякі запрошені високопоставлені гості.

Головними зірками заході традиційно стали принц та принцеса Уельські, які приїхали без дітей. Принцеса Кейт просто сяяла, коли її сфотографували дорогою до абатства, як і діамантові сережки королеви Єлизавети II, які вона наділа.

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Getty Images

Що стосується образу Кет, то обрала вона свій улюблений бренд Catherine Walker — темно-синю сукню-пальто з ґудзиками, яка була ідеально скроєна по фігуру Її Високості.

Також прикрашало сукню принцеси драпування на спідниці, а підплітники робили цей вбрання дуже вишуканим, адже завжяки ним талія Кейт стала візуально ще стрункішою.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Образ принцеси Уельської доповнив крислатий капелюшок у тон сукні, а от прикрашали його ледь помітна сітчаста вуаль і фетровий бант. У руці Кетрін тримала невеликий клатч із текстурної шкіри, взула вона замшеві туфлі на підборах, а також наділа свої улюблені перли зі штучних каменів від Susan Caplan, які на її шиї можна було побачити вже неодноразово на різноманітних офіційних заходах.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Нагадаємо, що сережки у вухах Кейт виготовлені для королеви Єлизавети з каменів, які вона отримала як весільний подарунок 1947 року від Хакіма Бахрейну. Сережки складаються з круглих діамантових гвоздиків, на яких підвішені круглі та багетні діаманти в стилі ардеко, а також дві перлини. Королева часто носила ці сережки, особливо у молоді роки, та позувала у них для портретів.

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press