Подорослішала і стала красунею: Емі Адамс прийшла на модний показ із 15-річною донькою

Емі Адамс та її донька Авіана / © Getty Images

Емі Адамс прийшла на модний показ бренду Lacoste, під час якого публіці представили колекцію на сезон осінь-зима 2026-2027. Шоу відбулося у межах Тижня моди у Парижі.

На заході акторка з’явилася зі своєю донькою Авіаною, якій вже 15 років. Дівчина була стильною, як і її відома мама. Емі одягла широкі чорні штани та поло, які доповнила чорною шкіряною курткою та гламурною дзеркальною сумкою.

А ось Авіана обрала для появи на показі мод зелену водолазку, спідницю міді зі складками, класичні білі балетки з бантиками та невелику сумку, яка висіла на її плечі.

Це не перша поява дівчинки з мамою на заході. 2024 року Авіана з мамою та батьком — Дарреном Ле Галло — прийшла на презентацію фільму і вийшла на червону доріжку. Дівчина — єдина дитина акторки.

Емі Адамс з чоловіком та дочкою 2024 року / © Getty Images