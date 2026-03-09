За тиждень ДТЕК повернув світло 219 тисяч родин після ворожих атак

Реклама

Протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули електроенергію в домівки 219 тисяч родин, що були без світла через ворожі обстріли.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Від 2 до 8 березня енергетики ДТЕК змогли повністю чи частково повернути світло жителям 229 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих атак. Електрика знову доступна для майже 219 тис родин», — йдеться в ньому.

Реклама

Зазначається, що найбільше відновлень було на Донеччині, де за перший тиждень весни енергетикам вдалось повернути світло 127 тисяч родин області.

Водночас на Дніпропетровщині енергетики повернули світло понад 77,1 тисячі сімей після ворожих атак. Тим часом у Києві також були обстріли енергетичних обʼєктів і тут енергетики за тиждень повернули електрику 13,3 тисячі сімей.

Своєю чергою на Одещині, енергосистема якої не припиняє бути мішенню для ворога, минулого тижня вдалося повернути світло в оселі однієї тисячі родин місцевих мешканців.

Крім того, на Київщині у той же період вдалося відновити електропостачання понад майже 300 домівок, що також були знеструмлені внаслідок ворожих атак.

Реклама

Нагадаємо, у лютому ДТЕК Ріната Ахметова повернув світло понад 1,8 мільйона сімей, які залишилися без електроенергії внаслідок ворожих обстрілів.