На Черкащині чоловік вигадав, як ухилитися від мобілізації та отримувати виплати від держави

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області виніс вирок місцевому жителю, який використав підроблений медичний висновок про інвалідність своєї малолітньої дитини. Завдяки фальшивці чоловік не лише отримав незаконну відстрочку від мобілізації, а й встиг привласнити понад 30 тисяч гривень соціальних виплат.

Про це йдеться у вироку суду.

Як чоловік отримав виплати від держави та уник мобілізації

Як встановило слідство, злочинний задум виник ще у грудні 2021 року. Перебуваючи у приміщенні місцевої лікарні, чоловік передав невстановленій особі персональні дані своєї дружини та сина 2013 року народження. Невдовзі він отримав «готовий» документ — медичний висновок форми № 080/о, згідно з яким його дитина нібито мала інвалідність.

Протягом кількох років чоловік зберігав фальшивку, аби використати її у критичний момент.

Подвійний обман: соцзахист та ТЦК

Активну фазу «реалізації» підробки чоловік розпочав влітку 2024 року:

8 липня він подав фальшивий висновок до Управління соцзахисту Золотоноші. На основі підробки йому призначили допомогу на дитину з інвалідністю. До квітня 2025 року він встиг отримати з бюджету 31 772 гривні. Маючи на руках статус «батька дитини з інвалідністю», чоловік пішов до Золотоніського районного ТЦК та СП. Там він пред'явив ту саму підробку і на законних (як здавалося військкомату) підставах отримав відстрочку від мобілізації.

Вирок суду

Схему викрили під час перевірки медичної документації. У суді чоловік повністю визнав свою провину за всіма епізодами: пособництво у підробці документів, їх використання та шахрайство.

Суд врахував як пом’якшувальні обставини щире каяття обвинуваченого та той факт, що він добровільно повернув державі всі незаконно отримані гроші.

Рішення суду: Чоловіка визнано винним за трьома статтями КК України (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 190).

Остаточне покарання: штраф у розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 гривень .

Запобіжний захід чоловіку не обирали.