В Черкасской области мужчина придумал, как уклониться от мобилизации и получать выплаты от государства

Мужчина придумал, как избежать мобилизации / © ТСН

Золотоношский горрайонный суд Черкасской области вынес приговор местному жителю, который использовал поддельное медицинское заключение об инвалидности своего малолетнего ребенка. Благодаря фальшивке мужчина не только получил незаконную отсрочку от мобилизации, но и успел присвоить более 30 тысяч гривен социальных выплат.

Об этом говорится в приговоре суда.

Как мужчина получил выплаты от государства и избежал мобилизации

Как установило следствие, преступный замысел возник еще в декабре 2021 года. Находясь в помещении местной больницы, мужчина передал неустановленному лицу персональные данные своей жены и сына 2013 года рождения. Вскоре он получил «готовый» документ — медицинское заключение формы № 080/о, согласно которому его ребенок якобы имел инвалидность.

В течение нескольких лет мужчина хранил фальшивку, чтобы использовать ее в критический момент.

Двойной обман: соцзащита и ТЦК

Активную фазу «реализации» подделки мужчина начал летом 2024 года:

8 июля он подал фальшивое заключение в Управление соцзащиты Золотоноши. На основе подделки ему назначили пособие на ребенка с инвалидностью. До апреля 2025 года он успел получить из бюджета 31 772 гривны. Имея на руках статус «отца ребенка с инвалидностью», мужчина пошел в Золотоношский районный ТЦК и СП. Там он предъявил ту же подделку и на законных (как казалось военкомату) основаниях получил отсрочку от мобилизации.

Материалы суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Приговор суда

Схему разоблачили во время проверки медицинской документации. В суде мужчина полностью признал свою вину по всем эпизодам: пособничество в подделке документов, их использование и мошенничество.

Суд учел как смягчающие обстоятельства искреннее раскаяние обвиняемого и тот факт, что он добровольно вернул государству все незаконно полученные деньги.

Решение суда: Мужчина признан виновным по трем статьям УК Украины (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 и ч. 1 ст. 190).

Окончательное наказание: штраф в размере 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 34 000 гривен .

Меру пресечения мужчине не избирали.