Сили оборони просуваються на одній із ділянок фронту: деталі від DeepState

ЗСУ / © Associated Press

Українські військові продовжують зачистку позицій російських сил на стику Дніпропетровської та Запорізької областей.

Про це повідомили аналітики DeepState.

За їхніми даними, Сили оборони діють на ділянці від Тернового до Солодкого. Найінтенсивніші бої тривають за село Березове.

На інших відтинках українські підрозділи проводять пошуково-ударні операції проти піхоти противника та його техніки, яка забезпечує підкріплення або логістику, зокрема в тилу.

Сили Оборони продовжують здійснювати зачистку на стику Дніпропетровської та Запорізької областей. / © t.me/DeepStateUA

Водночас військові відзначають велику концентрацію російської піхоти, яка не лише намагається утримувати зайняті позиції, а й здійснює спроби просування вглиб території.

За інформацією DeepState, у зачистці беруть участь підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ. Бійці відзначають ефективність їхнього залучення, що дозволило покращити координацію з штурмовими підрозділами та зробити планування операцій більш системним.

Водночас на Гуляйпільському напрямку ситуація залишається складною. За даними аналітиків, російські війська фактично окупували Гуляйполе, перекидають туди значні сили піхоти та намагаються розширити контроль у глибині території.

Активність противника також фіксують у районах Залізничного, Староукраїнки та Святопетрівки, де російські підрозділи продовжують спроби просування.

Ситуація на фронті — останні новини

Нагадаємо, 4 березня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що вперше з часу українського контрнаступу 2023 року Збройні сили України продемонстрували позитивну динаміку на фронті. За оцінками експертів, протягом останніх двох тижнів лютого українські військові звільнили більше територій, ніж втратили.

Згідно з підрахунками ISW, від початку 2026 року українські сили відвоювали близько 257 квадратних кілометрів, з яких понад 90 квадратних кілометрів — у другій половині лютого.

Військовий оглядач Іван Тимочко також заявляв, що протягом останнього місяця на Запорізькому напрямку ЗСУ змогли звільнити більше територій, ніж окупував противник. За його словами, українські сили зупинили просування російських військ і відкинули їх із частини позицій.

Тимочко вважає, що це може свідчити про зрив стратегічних планів російського командування. Одним із ключових факторів він назвав те, що українські підрозділи знайшли ефективні способи протидії тактиці просочування малих піхотних груп, яку активно використовують російські війська.